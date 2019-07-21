Тодоренко передом, Нюша - задом: молодые мамы показали идеальные тела в бикини

У каждой из звездных красоток был свой повод похвастаться фигуркой на отдыхе, и ракурс они выбрали разный, ну и что? Главное, что поклонники обеих получили счастливую возможность лишний раз оценить восхитительные формы своих любимиц.

Напомним, что и Регина, и Нюша менее года назад впервые стали мамами, причем тоже почти в одно время -

6 ноября прошлого года Нюша родила своему супругу Игорю Сивову дочку, а 5 декабря того же 2018-го на свет появился сын Регины Тодоренко и Влада Топалова Михаил.