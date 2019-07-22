Результаты выборов в Верховную Раду Украины: обработана половина голосов

По состоянию на 10:30 понедельника, 22 июля, Центральная избирательная комиссия Украины обработала половину электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.
Так, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" Владимира Зеленского (42,45% голосов избирателей),
- Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 12,88%,
- "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,64%,
- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,01%,
- "Голос" Святослава Вакарчука – 6,38%.
Согласно данным на сайте ЦИК, пока не преодолевают 5%-й барьер в парламент партия "Радикальная партия" – 3,96%, "Сила и честь", которая набирает 3,73% голосов в целом по Украине, "Оппозиционный блок" – 3,22%, и ВО "Свобода" – 2,34%.
Партия "Украинская стратегия Гройсмана" набирает 2,19% голосов, Партия "Шария" – 2,23%, "Гражданская позиция" – 1,08%.
На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.