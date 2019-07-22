Результаты выборов в Верховную Раду Украины: осталось обработать менее 5% протоколов

По состоянию 13:00 вторника, 23 июля, Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,01% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.
Так, в Верховную Раду проходят партии:
- "Слуга народа" Владимира Зеленского (43,13% голосов избирателей);
- Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука – 13,06%;
- "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,12%;
- ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,18%;
- "Голос" Святослава Вакарчука – 5,84%.
Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.
Тем временем, ЦИК принимает протоколы окружных избирательных комиссий.
На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.