Вт, 23.07.2019
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Результаты выборов в Верховную Раду Украины: осталось обработать менее 5% протоколов

ФОТО: EPA/Scanpix

По состоянию 13:00 вторника, 23 июля, Центральная избирательная комиссия Украины обработала 95,01% электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную Раду, пишет Корреспондент.net.

Так, в Верховную Раду проходят партии:

  • "Слуга народа" Владимира Зеленского (43,13% голосов избирателей);
  •  Оппозиционная платформа – "За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука –   13,06%;
  • "Евросолидарность" Петра Порошенко – 8,12%;
  •  ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко  – 8,18%;
  • "Голос" Святослава Вакарчука – 5,84%.

Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент.

Тем временем, ЦИК принимает протоколы окружных избирательных комиссий.

На досрочных выборах в Верховную Раду Украины явка составила 49,84%, свидетельствуют данные ЦИК по всем 199 округам.

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