Пн, 22.07.2019
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В Марупе убит адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш

ФОТО: Zane Bitere/LETA

В Марупе убит адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш, свидетельствует информация агентства LETA.

По предварительной информации, рожденный в 1972 году Берзиньш застал врасплох в своем доме грабителей, и инцидент, скорее всего, не связан с адвокатской деятельностью.

В 12 часов Госполиция созвала пресс-конференцию, на которой информирует об этом преступлении.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в субботу вечером в Марупе произошло вооруженное ограбление, в результате которого погиб человек.

Берзиньш в 2008 году, будучи судьей Административного окружного суда, принес присягу адвоката, свидетельствует архив агентства LETA.

Последний раз в Латвии адвокат был убит в мае 2018 года. Это был администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, который ехал на автомашине мимо Лесного кладбища. Недалеко от места происшествия была найдена сгоревшая машина с фальшивыми номерными знаками, вероятно, связанная с преступлением.

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