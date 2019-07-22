В Марупе убит адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш

По предварительной информации, рожденный в 1972 году Берзиньш застал врасплох в своем доме грабителей, и инцидент, скорее всего, не связан с адвокатской деятельностью.

В 12 часов Госполиция созвала пресс-конференцию, на которой информирует об этом преступлении.

В Госполиции агентству LETA сообщили, что в субботу вечером в Марупе произошло вооруженное ограбление, в результате которого погиб человек.

Последний раз в Латвии адвокат был убит в мае 2018 года. Это был администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, который ехал на автомашине мимо Лесного кладбища. Недалеко от места происшествия была найдена сгоревшая машина с фальшивыми номерными знаками, вероятно, связанная с преступлением.