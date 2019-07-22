Вооруженные грабители выстрелили несколько раз. Полиция отчиталась по убийству адвоката Берзиньша

Он подтвердил, что Берзиньш погиб в результате преступления, совершенного в Марупе в субботу вечером.

Он был застрелен грабителями, на которых наткнулся у себя дома. С огнестрельными ранами мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

Полиции известно, что по крайней мере двое преступников ворвались в частный дом в Марупе, связали хозяйку 1940 года рождения и стали грабить дом.

Когда в дом вернулась супружеская пара, одетые в маски преступники пытались бежать, выстрелив несколько раз в направлении Берзиньша.

По словам Гришина, ведется активный розыск преступников. Полиция не сообщает, что было похищено в доме.

Уголовный процесс начат по ст. 117 Уголовного закона - об убийстве при отягчающих обстоятельствах. Оружие, из которого стреляли преступники, на месте преступления не найдено, тип оружия установит экспертиза.