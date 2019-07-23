Ходите голышом, жуйте зелень, спите на иголках, или Что делать летом, чтобы не болеть зимой?

"Закаливание помогает организму быстрее адаптироваться при неблагоприятных погодных условиях, а также успешнее справляться со стрессом. Оно укрепляет иммунитет, благодаря ему иммунная система при необходимости будет готова быстро и успешно вступить в бой за здоровье организма. Если человек закаляется, организм становится более сильным и энергичным.

Важно помнить: чтобы сохранить полученный летом результат, закаливанием нужно продолжать заниматься и в более прохладную погоду, правда, уже при помощи других методов. Если забросить закаливание с окончанием лета, то полученный эффект исчезнет в течение пары месяцев", - поясняет фармацевт.

Советы для укрепления организма летом:

#1 Воздушные ванны

Воздушные ванны, или нахождение на свежем воздухе в купальном костюме, нижнем белье или голышом, закаливают организм. Наиболее эффективными воздушные ванны будут в прохладную погоду, когда температура воздуха составляет около 17-20 градусов. Поначалу такие ванны можно принимать по 5-10 минут, постепенно доводя их длительность вплоть до часа.

Поскольку воздушные ванны сами по себе не требуют физических усилий,

их можно совместить с выполнением простых упражнений, например, утренней зарядкой, глубоким дыханием или йогой. В конце рекомендуется принять душ.

Особенно полезным будет контрастный душ (попеременное обливание холодной и теплой водой).

#2 Солнечные ванны

В латвийских климатических условиях особенно важно не забывать о солнечных ваннах. Во время них организм через кожу получает чрезвычайно важный витамин D. "Самая распространенная ошибка - это чрезмерный загар. Солнечные ванны помогают организму закалиться, однако важно делать это безопасно.

В начале, пока кожа еще не загорела, на солнце не следует проводить больше 10-15 минут; постепенно это время можно увеличить до 30 минут".

#3 Хождение босиком

Ходить босиком полезно: это задействует все мышцы стопы, отвечающие за равновесие и осанку. На стопах находится бесчисленное количество нервных окончаний, при стимуляции которых улучшается кровообращение, уменьшается напряжение. Рекомендуется ходить босиком по траве, песку, гравию, гальке.

Тут нет никаких ограничений по времени, кроме того, ходить босиком по различным видам покрытия можно не только летом, но и в более прохладную погоду.

#4 Отдых в воде

Летом обязательно стоит начать купаться в озере, реке или море - это следует делать регулярно и как можно дольше, по возможности и осенью. Если вода кажется холодной, закаливание можно начать с совсем короткого - 1-2 минуты - пребывания в воде. Плавание, прыжки или просто движение в воде улучшат самочувствие, уменьшат стресс и усталость, а также активизируют кровообращение и дыхание, что поможет организму более активно вырабатывать энергию.

#5 Спорт

Активный образ жизни и занятия спортом - одно из первых условий для крепкого здоровья и хорошего самочувствия, поэтому летом нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе и в движении.