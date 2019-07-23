"Пансионатом Меллужи" называют комплекс трущоб в Юрмале, в Меллужи. Место, которое сейчас походит на затронутый чернобыльской катастрофой город Припять, когда-то было полным жизни оазисом, где особые моменты жизни переживали отдыхающие как из Латвии, так и из стран бывшего Советского Союза.

Комплекс летнего отдыха "Меллужи", или как его называют местные жители - пансионат Меллужи, - территория в Меллужи площадью более 27 000 квадратных метров. Это целый квартал. И примерно 15 лет это место стоит пустым.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В мое детство здесь преимущественно жили дети и их родители из Риги, а также бывших стран СССР: России, Белоруссии и т.д. Тогда (да и сейчас) я жил в доме как раз напротив пансионата. И сегодня, проходя мимо этого свидетельства прошлого, глядя на полуразрушившиеся дома, я вспоминаю, вот здесь жила Люба с семьей, а за ее коттеджем, в большом жилом корпусе - директор пансионата.

Это место для меня - маленького человека (в годы расцвета пансионата мне было всего 8-10 лет) - было как отдельный мир. Так как пансионат находился недалеко от моего дома, родители не задумываясь отпускали меня играть с другими детьми, так как всегда знали, где я.

Это было время, когда ни у кого не было мобильных телефонов. Если родители хотели меня видеть, нужно было просто громко позвать по имени. До сих пор с друзьями смеемся, вспоминая громкие призывы моей бабушки: "Илюша, иди кушать!" В какой части пансионата бы я не находился - всегда слышал.

Здесь у нас, детей, было все необходимое, чтобы погрузиться в свой мир. К примеру, между двумя большими жилыми корпусами и между коттеджами действовала "веломагистраль". Там мы устраивали соревнования и гонки.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Конечно, как и все дети в те времена, играли в войнушку. Вместо военных снарядов, стрел и пуль у нас были шишки. Играли и в прятки. Это можно было делать часами. Самые любознательные прятались на пустой территории, где когда-то хотели строить еще два корпуса. Даже фундамент построили, но СССР рухнул и огромный участок земли стоял пустым. Там же было и место для больших бетонных блоков, поставленных друг на друга. Эту импровизированную постройку мы называли "танчиком", так как визуально он напоминал танк. Это было особое место, так как там, в тайне от родителей, впервые попробовали сигареты и сидр.

В свою очередь центром общественной жизни пансионата был стол для новуса, который находился под первым жилым корпусом. Если, к примеру, приехал из Риги (где был только раз в месяц, и то - на Центральном рынке, вместе с родителями, закупая продукты на всю следующую неделю), и хотел встретить друзей, схема была следующей: сначала надо позвонить на фиксированную линию, спросить у родителей, где Женя или Эдгар. Если говорят, что где-то гуляют, вариантов немного. В пансионате!

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Тогда идешь в центр пансионата - к новусному столу. С вероятностью 90% можно сказать, что кто-то из них будет именно там. И там будет хотя бы кто-то, кто знает, где искать нужных людей. Так и встречались.

Событиями насыщены были и вечера. В особо привилегированном месте - в холле на втором этаже первого корпуса - был огромный телевизор с игровой консолью Sony Play Station 1. Парень, которому принадлежала консоль, разрешал играть на них лишь некоторым опытным, пока остальные дети сидели и смотрели, как играют другие. Tekken 3, Grand Turismo - только некоторые из игр, которые я вспоминаю.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Еще одним "экстра"-местом пансионата была игровая площадка. "Экстра" - потому что вокруг площадки жили "крутые дети". Рядом был как самый "популярный" пацан Саша, так и самые красивые девочки. Чего там только не происходили! Влюбленности, драки, падения с качелей и еще многие и многие жизненные проверки.

Никогда не забуду один случай. В отдаленном уголке пансионата, в домике, который был ближе к лесу, жил Денис. Мы подружились. Один раз мама дала Денису 5 латов (!), чтобы он смог купить в местом магазине подарок для своей сестры, у которой приближался день рождения. В магазин пошли вместе, но вместо подарка Денис купил "RC колу" и большую пачку чипсов Lays, и еще всякие сладости, которые мы на игровой площадке пансионата и съели.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Особо яркое воспоминание связано с последним проведенным в пансионате моментом. Тогда мне было примерно 12 лет. С друзьями красивым летним утром около пяти часов пришли в пансионат, где к нашему счастью был открыт люк, ведущий на крышу. Так мы вчетвером забрались на крышу и встречали рассвет. Кто бы в тот момент подумал, что совсем скоро начнется закат этого места.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET