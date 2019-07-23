Невидимое прошлое: "Пансионат Меллужи"
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"Пансионатом Меллужи" называют комплекс трущоб в Юрмале, в Меллужи. Место, которое сейчас походит на затронутый чернобыльской катастрофой город Припять, когда-то было полным жизни оазисом, где особые моменты жизни переживали отдыхающие как из Латвии, так и из стран бывшего Советского Союза.
Комплекс летнего отдыха "Меллужи", или как его называют местные жители - пансионат Меллужи, - территория в Меллужи площадью более 27 000 квадратных метров. Это целый квартал. И примерно 15 лет это место стоит пустым.
В мое детство здесь преимущественно жили дети и их родители из Риги, а также бывших стран СССР: России, Белоруссии и т.д. Тогда (да и сейчас) я жил в доме как раз напротив пансионата. И сегодня, проходя мимо этого свидетельства прошлого, глядя на полуразрушившиеся дома, я вспоминаю, вот здесь жила Люба с семьей, а за ее коттеджем, в большом жилом корпусе - директор пансионата.
Это место для меня - маленького человека (в годы расцвета пансионата мне было всего 8-10 лет) - было как отдельный мир. Так как пансионат находился недалеко от моего дома, родители не задумываясь отпускали меня играть с другими детьми, так как всегда знали, где я.
Это было время, когда ни у кого не было мобильных телефонов. Если родители хотели меня видеть, нужно было просто громко позвать по имени. До сих пор с друзьями смеемся, вспоминая громкие призывы моей бабушки: "Илюша, иди кушать!" В какой части пансионата бы я не находился - всегда слышал.
Здесь у нас, детей, было все необходимое, чтобы погрузиться в свой мир. К примеру, между двумя большими жилыми корпусами и между коттеджами действовала "веломагистраль". Там мы устраивали соревнования и гонки.
Конечно, как и все дети в те времена, играли в войнушку. Вместо военных снарядов, стрел и пуль у нас были шишки. Играли и в прятки. Это можно было делать часами. Самые любознательные прятались на пустой территории, где когда-то хотели строить еще два корпуса. Даже фундамент построили, но СССР рухнул и огромный участок земли стоял пустым. Там же было и место для больших бетонных блоков, поставленных друг на друга. Эту импровизированную постройку мы называли "танчиком", так как визуально он напоминал танк. Это было особое место, так как там, в тайне от родителей, впервые попробовали сигареты и сидр.
В свою очередь центром общественной жизни пансионата был стол для новуса, который находился под первым жилым корпусом. Если, к примеру, приехал из Риги (где был только раз в месяц, и то - на Центральном рынке, вместе с родителями, закупая продукты на всю следующую неделю), и хотел встретить друзей, схема была следующей: сначала надо позвонить на фиксированную линию, спросить у родителей, где Женя или Эдгар. Если говорят, что где-то гуляют, вариантов немного. В пансионате!
Тогда идешь в центр пансионата - к новусному столу. С вероятностью 90% можно сказать, что кто-то из них будет именно там. И там будет хотя бы кто-то, кто знает, где искать нужных людей. Так и встречались.
Событиями насыщены были и вечера. В особо привилегированном месте - в холле на втором этаже первого корпуса - был огромный телевизор с игровой консолью Sony Play Station 1. Парень, которому принадлежала консоль, разрешал играть на них лишь некоторым опытным, пока остальные дети сидели и смотрели, как играют другие. Tekken 3, Grand Turismo - только некоторые из игр, которые я вспоминаю.
Еще одним "экстра"-местом пансионата была игровая площадка. "Экстра" - потому что вокруг площадки жили "крутые дети". Рядом был как самый "популярный" пацан Саша, так и самые красивые девочки. Чего там только не происходили! Влюбленности, драки, падения с качелей и еще многие и многие жизненные проверки.
Никогда не забуду один случай. В отдаленном уголке пансионата, в домике, который был ближе к лесу, жил Денис. Мы подружились. Один раз мама дала Денису 5 латов (!), чтобы он смог купить в местом магазине подарок для своей сестры, у которой приближался день рождения. В магазин пошли вместе, но вместо подарка Денис купил "RC колу" и большую пачку чипсов Lays, и еще всякие сладости, которые мы на игровой площадке пансионата и съели.
Особо яркое воспоминание связано с последним проведенным в пансионате моментом. Тогда мне было примерно 12 лет. С друзьями красивым летним утром около пяти часов пришли в пансионат, где к нашему счастью был открыт люк, ведущий на крышу. Так мы вчетвером забрались на крышу и встречали рассвет. Кто бы в тот момент подумал, что совсем скоро начнется закат этого места.
Однако после долгих лет простоя лед наконец тронулся. Как рассказал TVNET нынешний владелец пансионата, член правления компании Baltic Marine Invest Айвар Граудиньш, все постройки в ближайшее время планируется снести. Все широкую территорию планируется разделись на 18 участков разного размера. По центру построят дорогу. Сейчас начата разработка детальной планировки территории, рассказал Граудиньш. Вместо нынешних развалин можно будет построить новый, современный поселок с частными домами, который когда-нибудь снова сможет наполнить детский смех.