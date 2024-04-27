Видео Передача оценила решение ответственного за дом лица отклонить просьбу Эдите Паулс-Вигнере

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере обратилась к домоуправлению, чтобы у входа в дом были установлены перила лестницы, так как ей по состоянию здоровья невозможно без поддержки подняться и спуститься по лестнице. Хотя у госпожи нет удостоверения об инвалидности, в этом доме она живет уже 40 лет и регулярно платит аренду.

Управляющая компания Nekustamā īpašuma pārvalde провела опрос жителей, согласны ли остальные соседи, что лестницы у входной двери нуждаются в поручнях. Оказывается, не все согласны!

"То есть решение не принято. Общие затраты они сказали - 230 евро. Только три "за" и 32 "против" тогда выходят. Но они не "против", они просто не участвовали", - рассказала госпожа Паулс-Вигнере.

То, что даже паре ступеней нужны перила, подтверждает и ее брат - маэстро Раймонд Паулс, который тоже передвигается с помощью трости.

Руководитель Nekustamā īpašuma pārvalde связался с передачей LTV 4. studija только через своего секретаря и сообщил: "Раз общность жителей решила, что поручни не нужно устанавливать, ничем госпоже Вигнере помочь нельзя".

Представитель объединения инвалидов и их друзей Apeirons Ивар Балодис рассказал, что обычно опросы жителей проводятся в том случае, если речь идет о основательном капитальном сооружении, необходимом для улучшения доступности среды.

"К таким элементарным вещам, как перила, которые не являются чем-то особенным, иногда даже не относятся к инвалидности, но использовать могут все, там не нужно никаких подписей", - подчеркнул Балодис.

Видео: сюжет программы 4. studija