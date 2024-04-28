Вторую ночь подряд до Тарту не долетает самолет из Хельсинки

Сегодня ночью, в 00:40, в Тарту должен был приземлиться вылетевший незадолго до полуночи из Хельсинки самолет Finnair, однако из-за отказа оборудования GPS на полпути он развернулся. В Тарту по воздуху из столицы Финляндии оказалось невозможно попасть две ночи подряд, потому что та же самая проблема возникла и в ночь на пятницу, сообщает Rus.Postimees.
Перевод: Павел Соболев
Обе ночи полет проходил по одной и той же схеме: самолет вылетел из Хельсинки в 23:55, но не приземлился в Тарту в 00:40, как планировалось, а был вынужден лететь обратно в Финляндию из-за сигнала о неисправности. В первую ночь пилот сообщил пассажирам, что проблема была в устройствах GPS, и то же самое произошло и сейчас, что можно было узнать из жалоб некоторых путешественников.