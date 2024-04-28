Вторую ночь подряд до Тарту не долетает самолет из Хельсинки

Обе ночи полет проходил по одной и той же схеме: самолет вылетел из Хельсинки в 23:55, но не приземлился в Тарту в 00:40, как планировалось, а был вынужден лететь обратно в Финляндию из-за сигнала о неисправности. В первую ночь пилот сообщил пассажирам, что проблема была в устройствах GPS, и то же самое произошло и сейчас, что можно было узнать из жалоб некоторых путешественников.