Во Франции найдена пропавшая более 50 лет назад подводная лодка

Французской команде поисковиков удалось найти подводную лодку, пропавшую в 1968 году, сообщает ВВС.
Министр обороны Франции в Twitter в понедельник, 22 июля, сообщила, что обнаружение подлодки - "облегчение и технологическое достижение".
На борту подводной лодки Minerve находились 52 моряка. Она пропала в январе 1968 года недалеко от Тулонского порта. Все предыдущие попытки найти ее терпели фиаско.
По просьбе нескольких родственников пропавших моряков в этом году были начаты новые попытки обнаружить затонувшую подлодку. Сообщается, что команда поисковиков повторно проанализировала данные о происшествии, которое привело к затопление подводной лодки.
Она была найдена примерно в 45 километрах от Тулона на глубине более двух километров.
Точные обстоятельства происшествия, из-за которого затонула подлодка, до сих пор неизвестны.