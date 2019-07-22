Пн, 22.07.2019
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Во Франции найдена пропавшая более 50 лет назад подводная лодка

Подводная лодка Minerve

ФОТО: AFP/SCANPIX

Французской команде поисковиков удалось найти подводную лодку, пропавшую в 1968 году, сообщает ВВС.

Министр обороны Франции в Twitter в понедельник, 22 июля, сообщила, что обнаружение подлодки - "облегчение и технологическое достижение".

На борту подводной лодки Minerve находились 52 моряка. Она пропала в январе  1968 года недалеко от Тулонского порта. Все предыдущие попытки найти ее терпели фиаско.

По просьбе нескольких родственников пропавших моряков в этом году были начаты новые попытки обнаружить затонувшую подлодку. Сообщается, что команда поисковиков повторно проанализировала данные о происшествии, которое привело к затопление подводной лодки.

Она была найдена примерно в 45 километрах от Тулона на глубине более двух километров.

Точные обстоятельства происшествия, из-за которого затонула подлодка, до сих пор неизвестны.

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