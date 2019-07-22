Иран задержал 17 человек за шпионаж в пользу ЦРУ; к части применена смертная казнь

О том, что шпионская сеть ЦРУ была раскрыта, Иран сообщил еще в прошлом месяце.

Служба безопасности "удачно раскрыли шпионскую сеть ЦРУ", - в понедельник в Тегеране журналистам подтвердил руководитель контрразведывательного управления Министерства разведки Ирана, сообщает агентство LETA.

"Те, кто намеренно предали государство, предстали перед судом (..), некоторым уже приведен в силу смертный приговор, некоторые приговорены к длительным тюремным срокам", - сообщил чиновник.

Отношения Ирана и США обострились, когда в 2015 году США вышли из ядерного соглашения и возобновили против Ирана санкции, отмененные в рамках этого соглашения.

Глава контрразведывательного управления рассказал, что задержанные работали как консультанты и наемные работники в "чувствительных и важных секторах" и связанным с ними частном секторе.

Все 17 подозреваемых - иранцы, которые действовали независимо друг от друга. Часть из них была завербована взамен на обещание американских виз.

"Со многими говорили, когда они подавали заявки на визы, но у других уже визы были, и ЦРУ оказало на них давление, пообещав их возобновить", - сказало должностное лицо.

В свою очередь иранское агентство IRNA сообщило, что по следам американской разведки были обнаружены люди, которых американцы завербовали, раскрыта новая сеть".