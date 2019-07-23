Вт, 23.07.2019
Интернет страничка Memory Water выглядит как сектантская платформа, в которой научные термины и иностранные слова свободно перемешиваются с эзотерическими заблуждениями. Эвия Хаука, журналист TVNET

Тамара Глоба назвала два знака Зодиака, которых ждет незабываемый август 2019 года
Не упустите удачу!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Известный российский астролог Тамара Глоба составила прогноз на август 2019 года, в котором выделила два знака Зодиака, предпредставителей которых, по ее мнению, ожидает незабываемый месяц.

Скорпион

Астролог прогнозирует Скорпионам успех в августе этого года. При этом она уверена, что

удача представителей этого знака Зодиака будет напрямую зависеть от их открытости и готовности к позитивным переменам.

В грядущм месяце гороскоп обещает Скорпионам прилив жизненных сил, неожиданные и счастливые встречи и гармонию в отношениях. Тамара Глоба советует не упускать момент и не сидеть дома без необходимости.

Рыбы

Рыбы, обладающие невероятной харизмой и очарованием, получат фактически все и сразу в августе 2019 года.

Благодаря позитивной энергетике периода представители этого знака смогут улучшить все свои положительные качества и ощутить прилив энергии.

В это время не бойтесь буквально смотреть по сторонам и ловить многочисленные шансы воплотить в жизнь свои желания.

По мнению Тамары Глобы, если вы будете расторопны и жизнерадостны, вас ждут незабываемые события и масса положительных перемнен.

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