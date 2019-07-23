Они втираются в доверие, давят на жалость и "разводят", пока не отдадите все: как работает Romantic scamm

Стала изучать ссылки и статьи о мошенниках. Называется это Romantic scamm и работает так.

1) Новеньких людей стараются как можно быстрее увести с сайта или программы. Ибо потенциальную жертву может переманить другой скаммер (у них там битвы за жертв).

2) Быстро начинают признаваться в любви и говорят приятные слова (чаще всего про красивые глаза - они есть у всех).

3) Никогда не называют по имени, так как общаются параллельно с кем-то еще (параллельно пять-шесть жертв) и могут перепутать.

4) На жертв заводят досье: кто, что делает, кем работает, финансовое положение, есть ли дети, путешествует ли и т.д. Общаться с одной жертвой могут также разные скаммеры.

5) Когда втираются в доверие, появляются различные причины на то, чтобы попросить деньги (что-то случилось с ним или с детьми, на подарок ребенку, за посылку и т.д.).

6) Начинают давить на жалость и делают это, когда человек утомлен, расслаблен, подавлен. Поэтому переписываются по вечерам, перед сном, стараясь максимально отвлечь человека, отвлечь на себя все его внимание.

7) Разводят до того момента, пока у жертвы окончательно не опустеет кошелек.

8) Исчезают.

9) Перевод денег неофициально, через Western Union.

10) Неграмотные, вместо I am пишут AM.

11) Специально присылают фотографии на фоне домов, в машине. Могут писать, что имеют имущество, недвижимость. Питер прислал финке фото в Ford Mustang. Знакомую знакомой развел парень, специально арендовавший дом. Они создают иллюзию. Делают это для того, чтобы им поверили, что они смогут вернуть деньги.