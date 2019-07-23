Истребители Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы для российских самолетов

Три российских военных самолета нарушили воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем, со ссылкой на агентство Yonhap пишет "Медуза".
По данным объединенного комитета начальников штабов республики, утром 23 июля один из бомбардировщиков дважды нарушил границу в районе островов Токто.
В ответ на это ВВС Южной Кореи подняли в воздух истребители, которые сопровождали российский самолет и произвели предупредительные выстрелы.
Спустя некоторое время в воздушное пространство страны залетели еще два российских и два китайских военных самолета.
Как отмечает агентство Yonhap, это первый случай нарушения воздушного пространства самолетами воздушно-космических сил России.