В результате реформ число работников госуправления сократилось на 4,1%

Утвержденный в 2017 году правительством план реформ госуправления предусматривает уменьшение числа работающих в нем людей на 6% до 2020 года, то есть на 2% ежегодно.

Сокращение числа работающих касается учреждений прямого госуправления - министерств и подведомственных им учреждений. Одновременно предусмотрены исключения - реформа не распространяется на дипломатов, которые работают за рубежом, армию, органы безопасности.

По словам Цитсковскиса, в 2017 и 2018 годах количество занятых ставок в тех секторах госуправления, на которые распространяется реформа, сокращено на 4,1%.

"Отдельные учреждения еще в течение 2017 года достигли поставленной цели в 6%, например, Министерство финансов, в том числе большое влияние на это оказала реформа Службы государственных доходов", - отметил руководитель канцелярии.

Среди лидеров он назвал также Министерство благосостояния, где сокращению ставок способствовала реформа социальных центров. В учреждениях, связанных с Кабинетом министров - Государственной канцелярии, Межведомственном координационном центре и Школе государственной администрации, сокращение составило 8,3%.

Одновременно Цитсковскис отметил, что есть ведомства, где с сокращением ставок дело обстоит не так хорошо.

"Министерство обороны - это отдельная история, им нужно осваивать огромные закупки и пр., поэтому в 2017 году число работников сократилось, а в 2018 году было даже увеличение. Министерству иностранных дел также до снижения в 6% еще далеко", - сказал он.