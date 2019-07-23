Вт, 23.07.2019
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В Санкт-Петербурге безжалостно убита ЛГБТ-активистка

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Елена Григорьева

ФОТО: Facebook

В Санкт-Петербурге убита известная активистка за права ЛГБТ Елена Григорьева, фотографии которой с призывами нападать на сексуальные меньшинства были размещены на заблокированном на прошлой неделе сайте, сообщает The Moscow Times.

С несколькими колотыми ранами и признаками удушения Григорьева была найдена в конце прошлой недели недалеко от дома. Об этом в соцсетях сообщили другие активисты.

"Она недавно уже становилась жертвой насилия, ее часто угрожали убить", - сказал в понедельник активист Динар Идрисов.

Как сообщают российские СМИ, в связи с убийством Григорьевой задержан возможный подозреваемый.

Григорьева участвовала в демонстрациях не только за права секс-меньшинств, но и как активистка выступала против пыток и обмена чеченско-ингушетскими землями отмечает портал "Медиазона".

Активисты за права человека указывают, что гомофобские нападения стали чаше после закона "о пропаганде гомосексуализма" от 2013 года.

Фото Григорьевой были размещены на портале, выдержанном в стиле фильма "Пила" ("Saw"), призывающем к насилию против сексуальных меньшинств. На прошлой неделе сайт в РФ был заблокирован.

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