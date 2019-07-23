В Санкт-Петербурге безжалостно убита ЛГБТ-активистка

С несколькими колотыми ранами и признаками удушения Григорьева была найдена в конце прошлой недели недалеко от дома. Об этом в соцсетях сообщили другие активисты.

"Она недавно уже становилась жертвой насилия, ее часто угрожали убить", - сказал в понедельник активист Динар Идрисов.

Как сообщают российские СМИ, в связи с убийством Григорьевой задержан возможный подозреваемый.

Григорьева участвовала в демонстрациях не только за права секс-меньшинств, но и как активистка выступала против пыток и обмена чеченско-ингушетскими землями отмечает портал "Медиазона".

Активисты за права человека указывают, что гомофобские нападения стали чаше после закона "о пропаганде гомосексуализма" от 2013 года.