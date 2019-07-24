Уличные музыканты неделю терроризируют работников офиса на улице Марияс

На протяжении недели сотрудники офиса, расположенного в начале улицы Марияс, были вынуждены слушать как мелодии времен СССР и победные марши 9 мая, так и латвийские шлягеры, чаще всего повторяемые трижды подряд. Два уличных музыканта обустроились на "островке" между пешеходными переходами, ведущими в Origo. Кажется, что бизнес очень прибылен, так как "музыканты" играли без остановки, пока их выступление не прервала муниципальная полиция.
Слыша через окно эклектические мелодии, кажется, что в Ригу прибыл некий пасынок оркестра Эмира Кустурицы. Часто в репертуар попадали латышские шлягеры, которые "музыканты" умудрялись сердечно сыграть трижды, доведя музыкальных эстетов до слез отвращения. За ними последовали зовущие в бой песни советских времен, шум которых заставлял измученных шумом людей вскочить на ноги и начать маршировать. Музыканты - один помоложе, второй постарше, играли на саксофоне и тромбоне, а рядом был размещен усилитель звука.
Почему офисный планктон раздражает, что люди зарабатывают денежку, развлекая прохожих? Кроме того, музыканты есть на улицах и площадях во всех больших городах мира.
Звук безжалостен
Уровень шума быстро растет во всем мире, и в целом можно сказать, что в Латвии еще относительно хорошая ситуация.
Шумовое загрязнение создает не только дискомфорт, снижает продуктивность труда и просто выводит из себя, оно оказывает значительное влияние на здоровье.
Под влиянием шума увеличивается давление, растет нервозность, может появиться бессонница, еще затяжной шум вызывает заболевания сосудов, пояснил руководитель отдела здоровья окружающей среды Инспекции здравоохранения Нормунд Кадикис. Под влиянием шума ухудшается слух, но особо негативное впечатление он оказывает на детей и людей в возрасте.
Со звуком сложно - его характеризует частота - высокая или низкая, которую измеряют в герцах, давление, которое измеряют в паскалях и скорость звука. Чтобы внести ясность, шум принято измерять в децибеллах.
Допустимый уровень шума - 35 децибелл днем и 30 ночью.
Когда мелодия становится шумовым загрязнением?
Закон о загрязнении характеризует шум как нежелательный для воздушной среды, мешающие звуки всех видов, создающие дискомфорт, влияющие на слух и мешающие акустическому общению. Источники шума бывают двух вариантов - созданный средой шум и бытовой шум. Шум окружающей среды создают дорожное движение, железнодорожное движение, воздушное сообщение, различные устройства, производство. Для оценки уровня шума окружающей среды разработаны стратегические карты шума. В свою очередь бытовой шум создают, к примеру, соседи, ремонтирующие квартиру, или кафе, в котором гости отмечают, громко слушая музыку.
Инспекция здравоохранения чаще всего рассматривает жалобы, связанные с шумом окружающей среды, который создают проезжающие транспортные средства, устройства вентиляции или заморозки.
Измерения проводятся внутри помещений у закрытых окон, поясняет Нормунд Кадикис. Согласно директиве ЕС происходит замер шума, и в местах, где его уровень превышен, самоуправлению нужно разработать план по его снижению. На сайте жилищного департамента Рижской думы можно найти карты шумов, на которых указан уровень шума в различных районах города. Как можно убедиться, почти все районы города подвержены шумовому загрязнению различного вида.
Загрязнение промышленным шумом относительно не выражено, но карта шума транспортного сообщения довольно яркая. Тихих районов совсем немного - зеленые зоны и кладбища.
Руководитель отдела здоровья окружающей среды говорит, что Рига - единственный из городов Латвии, разработавший карты шумов. "В разговоре уже есть 60 децибелл, громкая музыка в наушниках - 90 децибелл", - пояснил специалист.
Наибольший вред здоровью наносит ночной шум. Если людей часто будит шум, их здоровье под угрозой.
В течение года Инспекция здравоохранения получает несколько десятков жалоб - в основном, от жителей Риги по поводу дискомфорта, который вызывает индустриальный шум. "Это случаи, когда, к примеру, мешает лифт или вентиляционное устройство. Чаще всего шум пропадает после регулировки устройств".
Почему музыканты пропали?
После разговора с муниципальной полицией уличные музыканты с перекрестка пропали - хотелось бы верить, что надолго. Однако правил, которые регулировали бы музицирование на улице, нет, поэтому, чтобы дуть в дудку в тоннеле или бренчать на гитаре на газоне в парке, разрешение не нужно.
"Если есть вызов по поводу того, что музыканты мешают работе учреждений, проводятся переговоры. Если наблюдается злой умысел, то это уже хулиганство", - пояснил представитель муниципальной полиции Риги Том Садовский. Конечно, если окружающим не нравится конкретная музыка, это не причина прогонять музыкантов.
"Мы не "полиция нравов" и не оцениваем, хип-хоп это или что-то другое. Если в песне каждое второе слово ругательное, то это можно считать оскорбительным и соответственно мелким хулиганством".
Особое внимание муниципальная полиция уделяет несовершеннолетним, которые музицируют на улице. В этом случае представители полиции, возможно, свяжутся с родителями и в случае нужды проверят, в каких условиях живет ребенок. "Несовершеннолетние могут музицировать, но это может создать подозрения, что что-то не в порядке, а безопасность детей является одним из наших приоритетов", - пояснил представитель муниципальной полиции.
В свою очередь, если шумит сосед, стражи порядка советуют сначала поговорить по-человечески - это позволит сохранить добрососедские отношения. Если договориться не получилось, нужно вызвать муниципальную полицию. Однако, принимая во внимание, что суд Сатверсме отменил соотвестующий пункт правил думы, запрещающий шуметь после 23 часов, полиция сначала проведет переговоры с нарушителем. Только в случае, если в тот же вечер будет получен повторный вызов, может быть составлен протокол по факту мелкого хулиганства.