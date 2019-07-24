Уличные музыканты неделю терроризируют работников офиса на улице Марияс

Наибольший вред здоровью наносит ночной шум. Если людей часто будит шум, их здоровье под угрозой.

В течение года Инспекция здравоохранения получает несколько десятков жалоб - в основном, от жителей Риги по поводу дискомфорта, который вызывает индустриальный шум. "Это случаи, когда, к примеру, мешает лифт или вентиляционное устройство. Чаще всего шум пропадает после регулировки устройств".

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Почему музыканты пропали?

После разговора с муниципальной полицией уличные музыканты с перекрестка пропали - хотелось бы верить, что надолго. Однако правил, которые регулировали бы музицирование на улице, нет, поэтому, чтобы дуть в дудку в тоннеле или бренчать на гитаре на газоне в парке, разрешение не нужно.

"Если есть вызов по поводу того, что музыканты мешают работе учреждений, проводятся переговоры. Если наблюдается злой умысел, то это уже хулиганство", - пояснил представитель муниципальной полиции Риги Том Садовский. Конечно, если окружающим не нравится конкретная музыка, это не причина прогонять музыкантов.

"Мы не "полиция нравов" и не оцениваем, хип-хоп это или что-то другое. Если в песне каждое второе слово ругательное, то это можно считать оскорбительным и соответственно мелким хулиганством".

Особое внимание муниципальная полиция уделяет несовершеннолетним, которые музицируют на улице. В этом случае представители полиции, возможно, свяжутся с родителями и в случае нужды проверят, в каких условиях живет ребенок. "Несовершеннолетние могут музицировать, но это может создать подозрения, что что-то не в порядке, а безопасность детей является одним из наших приоритетов", - пояснил представитель муниципальной полиции.

ФОТО: TVNET