Выборы в Даугавпилсе: Элксниньшу удалось переманить или ослабить большинство конкурентов

Нарышкин не отрицает, что он знает, что Элксниньш, скорее всего, победит, но было бы нехорошо, если бы у него было абсолютное большинство, а именно восемь из 15 мандатов. "Я за большую, более широкую коалицию. Если, например, одна партия будет решать все вопросы в городе, это неправильно. Большая часть людей, которые голосуют за другие партии, могут быть недовольны. Поэтому было бы хорошо, если бы коалиция была максимально широкой. Конечно, мы это рассмотрим. У нас нет никаких явных красных линий. Все те люди, которые за развитие города, за то, чтобы все было в порядке, мы будем сотрудничать с любым в городском совете, по крайней мере, разговаривать", - поясняет Нарышкин. Глава отделения "Стабильности!" также утверждает, что они являются центристами и готовы сотрудничать практически с почти любым, кто будет вести себя корректно во время предвыборной кампании.