Выборы в Даугавпилсе: Элксниньшу удалось переманить или ослабить большинство конкурентов

Если в Даугавпилсской городской думе прошлого созыва председатель сменился четыре раза, то в этот раз Андрей Элксниньш не только провел в должности все четыре года, но и привлек в свою основанной в прошлом году партию Sarauj, Latgale! крупнейших конкурентов прошлых выборов, в том числе прошлого мэра Игоря Прелатова. Во втором по величине городе Латвии, в котором латышей всего 20%, объединиться для потенциального свержения Элксниньша не удалось. Поэтому мэр Даугавпилса в интервью передаче De Facto Латвийского телевидения чувствовал себя довольно самоуверенно, мечтал об абсолютном большинстве в думе и не сомневается, что получит необходимый для должности допуск к гостайне.
Элксниньш несколько лет был депутатом Сейма от "Согласия", а в выборах в Даугавпилсскую думу он примет участие в третий раз. Однако это первый раз, когда он будет делать это в качестве лидера региональной партии. Осенью прошлого года он был избран в правление недавно основанной партии Sarauj, Latgale!. Идея по поводу нее у него возникла, видя, что такая модель удачно работает, например, в Лиепае и Валмиере.
Элксниньш, которому в свое время в Сейме отказали в допуске к гостайне, а в последние годы в публичном пространстве часто появляются вопросы о соответствии его вида жизни официальным доходам, убежден, что в случае, если будет избран мэром, в этот раз допуск получит. Его главный аргумент: Sarauj, Latgale! - это единственная партия, которая в поляризированной ситуации в Даугавпилсе сможет обеспечить стабильное управления. В национальном масштабе Элксниньш пытается позиционировать себя как центристского представителя власти, который пытается защитить Даугавпилс и даже все Латгале от прокремлевских сил.
От списка партии Элксниньша баллотируются почти все избранные вместе с ним "согласисты", кроме того, там можно найти трех депутатов, которые ранее представляли "Нашу партию", в том числе Прелатов. В свою очередь двое представителей коалиции Элксниньша - известный распространением дезинформации бывший "согласист" Михаил Лавренов и вице-мэр, бывший представитель РСЛ Алексей Васильев, - представляют другую локальную партию: "Даугавпилс - мой замок".
Неактивная локальная партия была поглощена и переименована прошлой осенью группой единомышленников во главе с Ольгой Петкевич. Петкевич, получившая известность благодаря своей защите интересов российских пенсионеров и баллотированию от партии "Согласие" на выборах в Европарламент, является специалистом по связям с общественностью в муниципальном предприятии Daugavpils siltumtīkli. Она отвергает теории политических конкурентов о том, что партия на самом деле является сателлитом Элксниньша, нацеленным на более радикальных избирателей, но подтверждает, что не хотела бы находиться в оппозиции.
"Я допускаю, что кто-то мог это вообразить и попытаться вовлечь меня в какие-то свои игры..." - говорит лидер "Даугавпилс - мой замок", но отмечает, что ей об этом никто ничего не говорил. "Может быть, да, потому что мне нельзя говорить такие вещи, правда. Я делаю то, что мне нравится, и делаю это до тех пор, пока это приносит мне какое-то удовольствие и удовлетворение. Когда я больше не хочу и стою перед каким-то выбором, когда мне приходится выбирать между своей совестью и какими-то играми и интригами, я могу просто отойти в сторону и все, сказать: "С меня хватит, спасибо!", - утверждает Петкевич.
В выборах в Даугавпилсе участвуют десять списков, половина из которых представляет местные или региональные партии. Например, лидером партийного списка Даугавпилсского края является Петерис Дзалбе, оппозиционный депутат Даугавпилсской городской думы и исполнительный директор Аугшдаугавской городской думы. Это его пятые выборы, и он возлагает большие надежды на возвращение в думу, скорее всего, для работы там в оппозиции.
Во-первых, сейчас Дзалбе возглавляет Латвийский польский союз, а каждый восьмой житель Даугавпилса является представителем этой национальности. Во-вторых, узнаваемости Дзалбе способствовало и то, что, будучи издателем газеты Miljons, он регулярно публиковал там свою колонку вплоть до начала предвыборной кампании. В-третьих, De facto известно, что в социологическом опросе, проведенном осенью прошлого года по рейтингам политиков и общественных деятелей Даугавпилса, Дзалбе оказался на втором месте - после мэра Элксниньша, но довольно далеко опередив бывших мэров: Рихарда Эйгимса, который занят судебными разбирательствами и на этот раз не баллотируется после провала на прошлых выборах, и нынешнего депутата, лидера Латгальской партии Яниса Лачплесиса.
Дзалбе признает, что в Даугавпилсе не удалось создать единый оппозиционный список, и теперь многие голоса могут быть потеряны ниже пятипроцентного барьера:
"Большой ошибкой Лачплесиса было то, что он не захотел в один момент уступить и сформировать молодую Латгальскую партию, не произошло своевременной смены поколений, и эта смена поколений приводит к тому, что даже молодые люди, которые изначально видели себя в связи с Латгальской партией, они перескочили в "Для развития Латвии". (..) Это все те, кто подчиняется муниципальной работе. Это все люди, которые сейчас подчиняются Элксниньшу. И то же самое касается моих людей, которые были в списке со мной на предыдущих выборах. Элксниньш пришел к ним и сказал: попробуйте баллотироваться на выборах, вы потеряете работу. (..) Поэтому они все объединились, чтобы основать Sarauj, Latgale! и сказали: Петерис, извини, но на этот раз мы будем бороться за нашу работу, за существование нашей семьи..."
Латгальская партия баллотировалась по общему списку с "За развитие Латвии" четыре года назад, когда ее лидер занимал должность вице-мэра, но теперь Лачплесис выбрал себе в партнеры партию Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте". Латгальская партия теперь обустроила свой офис в классе в здании бывшей Даугавпилсской начальной школы № 6 имени Райниса. Лачплесис в своей программе обещает вновь открыть эту единственную школу в микрорайоне Грива на левом берегу Даугавы, которая была закрыта городской думой во главе с Элксниньшем.
В ходе интервью Лачплесис много критиковал различные решения Элксниньша, но можно было услышать и горечь по поводу того, что информационное пространство в городе монополизировано, поэтому жители о них вообще не узнают, в то время как Элксниньш фактически устраивает рижские власти. "Я думаю, что здесь много моментов в основном политических, а не личных, потому что именно с этой инициативы мы вместе с "Единством" в принципе и начинали. Но, честно говоря, я не верил, что будет политическое желание создать единый латвийский правящий список в противовес Элксниньшу. Да и нет такого желания. Ну, очень долго никто из правящей коалиции толком не пытался противостоять Резекне, Барташевичу. Сегодня в Даугавпилсе ситуация точно такая же", - считает Лачплесис.
Игорь Алексеев, бывший член списка Лачплесиса и руководитель даугавпилсского отделения "Для развития Латвии", является председателем комитета думы по экономике и развитию города. Он утверждает, что одновременно возглавляет комитет и находится в оппозиции, и подчеркивает, что, хотя он также голосовал за бюджет, у него также было несколько возражений. Например, против экологического объекта - детской площадки "Рыба" на берегу озера Стропу около районной больницы стоимостью более 200 тысяч евро, утверждает Алексеев: "Я голосовал против именно с той целью, что на эти средства мы можем построить восемь детских площадок в разных микрорайонах, где, встречаясь с жителями микрорайонов, они также требуют, чтобы это не была детская площадка сезонного характера. Я голосовал против школьной реформы, которая изначально была предложена четыре года назад. Так что это вопросы, которые, возможно, более ярко помнят в обществе, которые я знаю сразу".
De facto такой официально зафиксированной позиции Алексеева обнаружить не удалось, поскольку при голосовании по бюджету, в приложении к которому в число инвестиционных проектов был включен спорный экологический объект, он оказался в числе 11 депутатов, проголосовавших "за".
Надеется на силу бренда партии в Даугавпилсе "Стабильности!", к которой в конце прошлого года присоединился и которую возглавляет директор возвышающейся в центре города гостиницы Park Hotel Latgola Андрей Нарышкин. Четыре года назад он баллотировался с третьего места в списке "Нашей партии", но скатился на девятое. Других известных людей в этом списке особо нет.
Нарышкин не отрицает, что он знает, что Элксниньш, скорее всего, победит, но было бы нехорошо, если бы у него было абсолютное большинство, а именно восемь из 15 мандатов. "Я за большую, более широкую коалицию. Если, например, одна партия будет решать все вопросы в городе, это неправильно. Большая часть людей, которые голосуют за другие партии, могут быть недовольны. Поэтому было бы хорошо, если бы коалиция была максимально широкой. Конечно, мы это рассмотрим. У нас нет никаких явных красных линий. Все те люди, которые за развитие города, за то, чтобы все было в порядке, мы будем сотрудничать с любым в городском совете, по крайней мере, разговаривать", - поясняет Нарышкин. Глава отделения "Стабильности!" также утверждает, что они являются центристами и готовы сотрудничать практически с почти любым, кто будет вести себя корректно во время предвыборной кампании.
Тем временем другая партия Сейма, которая стартует на этот раз в Даугавпилсе, идет на явную конфронтацию с Элксниньшем. Это Национальное объединение, возглавляемое бывшим депутатом от Латгальской партии, директором Даугавпилсской музыкальной средней школы Айваром Броксом. Он привлек к себе внимание всей страны, поскольку музыкальная школа - одно из немногих мест в городе, где виден украинский флаг.
Брокс говорит, что он будет удивлен, если Элксниньш сможет сохранить свою должность мэра после выборов - не из-за результата выборов, а из-за отсутствия допуска к гостайне. "Сопротивляясь здесь до последнего момента, когда убирать эти "окупеклисы", и сопротивляясь переименованию улиц, и сопротивляясь сносу вечного огня, и преобразованию парка Дубровина. Сопротивляясь всему этому, и все время поддерживая - вместе с госпожой Петкевич, конечно, - этих российских граждан и пенсионеров, помогая им. Мы помогаем российским гражданам, пенсионерам, мы помогаем негражданам, но мы не помогаем гражданам Латвии. И если после этого, после всех этих действий и после всех этих обсуждений, они все равно дадут ему допуск, то я не знаю, кому они его не дадут", - перечисляет Брокс.
Геополитические вопросы выдвигаются в качестве аргументов как за, так и против действующего мэра как самим Элксниньшем, так и его оппонентами. На вопрос, кому принадлежит Крым и почему его об этом так часто спрашивают, Элксниньш поясняет, что это "вопрос-маркер, ответ на который по большому счету никого не интересует". Говоря на эту тему, мэр Даугавпилса снова прибегает к риторике: "Но представьте себе заседание Даугавпилсской городской думы, на повестке дня которого проект решения: "Кому принадлежит Крым?"
На этих выборах новую платформу снова нашел прокремлевский активист Юрий Зайцев, который в свое время был и депутатом думы. Несмотря на то, что он идет под вторым номером, он самый заметный в списке "Суверенной власти" и "Малдолатышей". В свою очередь две партии - СЗК и "Вместе для Латвии", похоже, подали списки в Даугавпилс только ради галочки, оценило De facto.
Между тем, в Даугавпилсе, очевидно, остались нерешенными несколько экономических вопросов, которыми будет заниматься новая городская дума. Хотя Даугавпилс закупил новые трамваи, билеты по-прежнему продают кондукторы, у которых зачастую вообще нет банковских терминалов. Город уже много лет не завершает закупки для внедрения системы электронных билетов, поэтому самоуправлению по-прежнему приходится субсидировать компанию общественного транспорта, чтобы она могла выплачивать зарплату сотне кондукторов. Ежегодно на эти цели тратится более миллиона евро.
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