Родители бьют тревогу по поводу возможного продолжительного насилия в рижской частной школе

Несколько незнакомых друг с другом родителей в течение последнего месяца обратились в передачу De Facto Латвийского телевидения, указав, что их дети неоднократно были обижены учительницей частной школы в Риге. Родители сигнализировали о происходящем руководству школы. Придя к выводу, что школа ничего не решает, родители подняли тревогу, сообщив в несколько учреждений, в том числе и в Госполицию.
Врач BKUS констатировал, что ученик пережил в школе моббинг
Десятилетний мальчик обычно ходил в школу с радостью. Однако в последний учебный год он подозрительно часто по утрам, когда надо было собираться в школу, заболевал, однако становился здоровым, когда приходило время кружков. Это был первый сигнал, который показался маме подозрительным.
Вскоре после этого, в начале февраля этого года, мать мальчика заметила на его голове участки вырванных волос. Ребенок сам себе вырвал клочья волос. Это называется трихотилломания - с медицинской точки зрения это форма членовредительства. Причем, как свидетельствует справка из Детской клинической университетской больницы, имеющаяся в распоряжении De Facto, врач поставил мальчику диагноз еще в апреле этого года. Кроме того, как следует из заключения врача, у ребенка наблюдается расстройство адаптации, тревожно-депрессивная реакция и "другие негативные моменты в детской жизни после пережитого в школе моббинга".
Он учился в частной школе Laisma. Подозрения родителей пали на действия конкретного учителя. "Она (учитель. - Прим. ред.) распространяла по школе слухи, что мой ребенок - аутист, несмотря на то, что у него все хорошо. Многие не хотели дружить с ним. Все последние полгода она подходила к нему и шептала: "Ты отвратительный, ты воняешь. Меня от тебя тошнит", - рассказала De Facto мама десятилетнего мальчика. (Важно также добавить, что обозначение "аутист" является неуважительным по отношению к людям с нарушениями аутистического спектра).
Родители обратились в полицию
Эпизодов возможного эмоционального насилия было несколько и на длительном этапе времени. В заявлении родителей в полицию указывается, что педагог во время учебного процесса игнорировала ребенка. Она не называла мальчика по имени, а воспринимала безличностно, например, "эй, ты". Педагог публично унижала третьеклассника, высказывая комментарии, что он "ест козявки", "от тебя тянет тошнить". Кроме того, несколько раз, когда ребенок находился почти в паническом состоянии, она отклоняла его просьбу позволить позвонить маме.
Обвинения, содержащиеся в заявлении, основаны на том, что ребенок рассказал своим родителям. В этом году в школе также были установлены камеры видеонаблюдения, не имеющие отношения к данной ситуации. Заявление ребенка привело родителей к выводу, что произошедшие эпизоды не попали в поле зрения камер.
В отличие от физического насилия, эмоциональное насилие не оставляет физических следов и его трудно заметить со стороны. Как поясняет директор департамента защиты прав детей Центра защиты детей (BAC) Вита Волонте, эмоциональное насилие со стороны учителя может проявляться, например, в унижении ребенка, обзывании или проявлении неприязни к нему.
Решить конфликт при помощи директора не удалось
В феврале этого года родители подали администрации школы сигналы, что ситуация обострилась. Они написали, что ребенок боится этого учителя, что он боится обращаться за помощью. В онлайн-переписке с директором школы мать мальчика не излагала конкретные эпизоды событий, а лишь сообщала об общих наблюдениях и опасениях по поводу ребенка.
Директор школы несколько раз просила ее написать официальное заявление, но мать мальчика этого не сделала. На вопрос о причинах она указала De Facto, что, похоже, писать заявление было некому. Директор частной школы Laisma является также основателем школы, а именно владельцем компании Zinību pērles. Родители посчитали, что писать заявление не стоит, поскольку, по их мнению, директор не отреагировала на опасения, высказанные матерью мальчика.
Тот факт, что родители не написали жалобу, стал причиной того, что директор школы никому не передала эти опасения. Она попыталась разобраться в ситуации в школе, предложив родителям написать заявление. "Мы не получали никаких официальных заявлений от коллег, родителей или детей", - говорит директор частной школы Laisma Йоланта Красовска.
Полиция начала уголовный процесс
Вскоре родители решили, что ребенок сменит школу. По словам его матери, этот шаг улучшил его самочувствие. Мальчик продолжает посещать различных специалистов, в том числе психотерапевта. "Сейчас он учится в новой школе уже вторую неделю. Его там очень хорошо приняли. Ему пришлось побеседовать со всеми социальными работниками. В школу ребенок снова идет вприпрыжку", - рассказала мать мальчика в интервью De Facto несколько месяцев назад.
После инцидента родители мальчика сообщили о случившемся с их ребенком в несколько инстанций. "Родители обратились к нам с жалобой, и мы, оценив эту жалобу, направили ее в компетентный орган для принятия дальнейших мер. И, как нам известно, по данному делу возбуждено уголовное дело", - говорит представитель BAC Волонте.
De Facto известно, что Государственная полиция возбудила уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 174 Уголовного закона. Речь идет о жестокости и насилии в отношении несовершеннолетних. В настоящее время ведется досудебное расследование, поэтому полиция воздерживается от дальнейших комментариев.
Конкретное дело есть и в Бюро омбудсмена. "Жестокое обращение - это все виды насилия - как физического, так и эмоционального и сексуального. Если говорить об Уголовном законе, в котором подобное обращение регламентируется статьей 174, то насилие криминализируется, если оно причиняет потерпевшему физические или эмоциональные последствия", - поясняет старший юрист отдела по правам ребенка Бюро омбудсмена Валерия Лещинска. По словам Лещинской, бюро не приходилось сталкиваться со случаями, когда виновником насилия был бы учитель, но в целом насилие в отношении детей является актуальной проблемой.
Конкретный педагог, к которой обратилась De Facto, указала, чтобы связывались с ее адвокатом. Он, в свою очередь, заявил, что учитель отрицает любые обвинения в том, что она допустила нарушения прав детей в своей работе.
Частные школы находятся в ведении полиции, а не ВАС
Но почему Центр защиты детей, получив сообщение о возможном эмоциональном насилии, передал его другим? Потому что это частная школа. Это важная деталь в этой истории. Исторически сложилось так, что в государственных и муниципальных учреждениях за происходящим следит Центр защиты детей, а в частных школах - полиция. Таким образом, в данном случае Центр защиты детей, по сути, является лишь информационным посредником.
Это также означает, что в данной конкретной ситуации директор школы, получив сигналы от родителей, должна была сообщить об этом в полицию. После обращения родителей Государственная служба качества образования также провела оценку действий директора. "Мы пришли к выводу, что руководитель учреждения получил информацию о возможных нарушениях прав детей. И неправильным действием руководителя учреждения было то, что само учреждение самостоятельно начало оценивать эту информацию, изучать ее и, соответственно, принимать решение по данной ситуации. В данном конкретном случае руководитель учреждения не имел права этого делать, поскольку компетентные органы должны были быть проинформированы", - говорит заместитель директора департамента надзора Государственной службы качества образования (IKVD) Максим Платонов.
Из слов директора следует, что существующая система, то есть сообщение в полицию, не является самым эффективным способом. "Если так посмотреть, то, в принципе, каждый второй учитель в нашей стране сидел бы в тюрьме, а тюрьмы были бы переполнены", - говорит директор. В частности, по ее мнению, в латвийских школах каждый день происходит огромное количество спорных ситуаций. Если бы обо всех них сообщали в полицию, это создало бы огромную нагрузку на правоохранительные органы. Вот почему в основе ситуации попытка все понять внутри школы. "Любой вербальный сигнал оценивается. Например, собирается либо административная группа, либо педагогический коллектив и составляется протокол. Оценивается ситуация", - говорит директор частной школы Laisma.
Здесь также следует отметить, что Центр защиты детей не совсем свободен в своих действиях в отношении частных школ. De Facto известно, что после получения отчета учреждение отправилось в школу с проверкой. По ее результатам, небезопасная среда для детей выявлена не была.
Всего за первые четыре месяца текущего года BAC возбудил 57 административных дел. Было оценено эмоциональное насилие в школах со стороны учителей в 27 случаях. Из этих 27 случаев в большинстве - а именно в 22 - ВАС отказал в возбуждении административного дела, поскольку не усмотрел в них морального насилия. Два дела об административных правонарушениях прекращены в связи с отсутствием состава правонарушения, в трех случаях назначено наказание (в двух случаях вынесено предупреждение, в одном случае наложен штраф).
Об учителе сообщили родители нескольких детей
Аналогичные истории были рассказаны De Facto и родителями других детей. Они не были знакомы между собой. И в этих историях повторяются два мотива. Во-первых, данный учитель также публично унижала или оскорбляла их детей. Второе - внутреннее расследование, проведенное директором школы, не дало никаких результатов.
В сентябре прошлого года родители 15-летнего подростка заподозрили, что учитель публично оскорбляет, унижает его в классе и настраивает против него одноклассников. Мать и бабушка мальчика отправились в школу к директору, чтобы разобраться в происходящем и как-то справиться с ситуацией. Во время разговора педагог внезапно вбежала в кабинет директора.
"Вдруг в коридоре раздается громкий ор, я не понимаю, что это. Я оборачиваюсь - это учительница. Она кричит, широко раскрыв глаза. Она распахивает дверь в свой кабинет и говорит: "Я вызову полицию! Я вызову полицию! Я не могу этого допустить. (...)". Потом она сказала, что наверху мой сын так сильно ударил девочку, что она перелетела через что-то. Оказалось, что ничего подобного не было. Сын вбежал в кабинет, истерически плача. Я держала его. Он тянул меня изо всех сил - он почувствовал, что мама рядом, что, может быть, она наконец-то защитит его. Он сказал об учительнице: "Она плохая, она плохая. Мама, пожалуйста, поверь мне, поверь мне! Я этого не делал", - рассказывает мать пятнадцатилетнего мальчика. После этого эпизода ребенок сменил школу.
De Facto известна ситуация с еще одной уже 13-летней девочкой, которая начала учиться в этой школе осенью 2022 года. Во время одного из уроков девочка якобы написала не на той стороне тетради. Эта ситуация обострилась в результате взаимной напряженности. "Моя дочь сказала, что не пойдет к директору. Учительница сказала: "Нет, ты пойдешь". А потом она сказала: "Выйди из класса". Дочь, видимо, не хотела выходить из класса, сказала, что не пойдет. Затем учительница вытолкнула ее из класса в туалет. Она сама пошла в туалет, закрыла за собой дверь. И начала корчить всякие рожицы - это по словам дочери. Дочь сказала, что хочет позвонить матери. У нее началась истерика, она стала трястись, дрожать и плакать. Учительница тогда не разрешила позвонить. "Она держала ее в туалете, а через некоторое время просто выпустила", - говорит мама 13-летней девочки. Эта девочка также сменила школу после описанного эпизода.
Директор школы в настоящее время не видит никаких проблем с этим педагогом. "Они называют ее очень добрым учителем, приветливым учителем. И эти утверждения довольно противоречивы. Вот почему я не могу сказать, потому что одному нравится мать, другому - дочь, третьему - платье", - отметила директор.
Учитель продолжила работу в школе и во время расследования
В настоящее время учитель продолжает работать в этой школе. Это позволяет сделать вывод о том, что уголовное дело находится на самой ранней стадии и на данный момент никто не имеет соответствующего статуса.
В этот момент вступает в игру тот факт, что действие происходит в частной школе. Из Закона о защите прав детей следует, что Центр защиты прав детей может ходатайствовать об отстранении педагога, работающего в образовательном учреждении, если у него есть обоснованные подозрения в возможных нарушениях прав детей.
Однако в данном конкретном случае центр отмечает, что только Госполиция может потребовать отстранения учителя от работы на время расследования. "У нас нет полной информации о том, что происходит в ходе уголовного процесса, какая информация получена на данный момент. Поэтому, не зная и не используя всю информацию, было бы совершенно неразумно просить о временном отстранении этого учителя. Если бы это был, например, наш процесс, процесс об административном правонарушении, то мы могли бы его оценить", - поясняет представитель BAC Волонте.
Руководитель образовательного учреждения также может ходатайствовать об отстранении педагога от должности на время расследования. Красовска отмечает, что предстоящее расследование уголовного дела следует оценить положительно, поскольку оно позволит сделать окончательные выводы. Однако, учитывая, что школа не получала никакой информации от учреждений о том, что в школе были выявлены случаи эмоционального или физического насилия, судить о том, следует ли отстранять учителя от должности на время расследования, преждевременно.
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