Родители бьют тревогу по поводу возможного продолжительного насилия в рижской частной школе

"Вдруг в коридоре раздается громкий ор, я не понимаю, что это. Я оборачиваюсь - это учительница. Она кричит, широко раскрыв глаза. Она распахивает дверь в свой кабинет и говорит: "Я вызову полицию! Я вызову полицию! Я не могу этого допустить. (...)". Потом она сказала, что наверху мой сын так сильно ударил девочку, что она перелетела через что-то. Оказалось, что ничего подобного не было. Сын вбежал в кабинет, истерически плача. Я держала его. Он тянул меня изо всех сил - он почувствовал, что мама рядом, что, может быть, она наконец-то защитит его. Он сказал об учительнице: "Она плохая, она плохая. Мама, пожалуйста, поверь мне, поверь мне! Я этого не делал", - рассказывает мать пятнадцатилетнего мальчика. После этого эпизода ребенок сменил школу.

De Facto известна ситуация с еще одной уже 13-летней девочкой, которая начала учиться в этой школе осенью 2022 года. Во время одного из уроков девочка якобы написала не на той стороне тетради. Эта ситуация обострилась в результате взаимной напряженности. "Моя дочь сказала, что не пойдет к директору. Учительница сказала: "Нет, ты пойдешь". А потом она сказала: "Выйди из класса". Дочь, видимо, не хотела выходить из класса, сказала, что не пойдет. Затем учительница вытолкнула ее из класса в туалет. Она сама пошла в туалет, закрыла за собой дверь. И начала корчить всякие рожицы - это по словам дочери. Дочь сказала, что хочет позвонить матери. У нее началась истерика, она стала трястись, дрожать и плакать. Учительница тогда не разрешила позвонить. "Она держала ее в туалете, а через некоторое время просто выпустила", - говорит мама 13-летней девочки. Эта девочка также сменила школу после описанного эпизода.