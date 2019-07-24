Ср, 24.07.2019
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В Москве в очередной раз задержан Алексей Навальный

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Москве в очередной раз был задержан оппозиционный политик Алексей Навальный. Как сообщает "Медуза", он был задержан у своего дома.

Как рассказал в Instagram сам Навальный, его задержал отряд ОМОНа, когда он вышел утром на пробежку и за цветами для жены Юлии, у которой сегодня день рождения. Сейчас политик находится в отделении полиции по Даниловскому району Москвы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пол словам адвоката Навального Ольги Михайловой,  он был задержан за повторное нарушение правил организации митинга.

Административное дело было заведено "за призывы к несогласованной акции по допуску независимых кандидатов", - заявила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, отметив, что протокола пока нет.

Напомним, в прошлую субботу на митинге за свободные выборы в Москве Алексей Навальный предложил провести 27 июля у мэрии Москвы массовую акцию протеста, если не будут зарегистрированы оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы.

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