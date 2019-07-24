Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Как сообщается, в рамках соглашения с властями основатель компании Марк Цукерберг тоже понесет личную ответственность за следование нормам конфиденциальности. В случае нарушения данных требований компанией Facebook основатель может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной.

РИА "Новости" со ссылкой на заявление Федеральной комиссии сообщает, что в документе подчеркивается, что данный штраф стал крупнейшим наложенным на компанию за нарушение защиты информации пользователей. Штраф также почти в 20 раз выше, чем когда-либо наложенные за схожие нарушения санкции в мире вообще.