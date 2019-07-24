Ср, 24.07.2019
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Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов

Facebook

ФОТО: Pexels

Федеральная торговая комиссия США официально заявила о том, что  социальная сеть Facebook получила штраф за утечку пользовательских данных. Размер штрафа составил пять миллиардов долларов, пишет Associated Press.

Как сообщается, в рамках соглашения с властями основатель компании Марк Цукерберг тоже понесет личную ответственность за следование нормам конфиденциальности. В случае нарушения данных требований компанией Facebook основатель может быть привлечен к ответственности, в том числе уголовной.

РИА "Новости" со ссылкой на заявление Федеральной комиссии сообщает, что в документе подчеркивается, что данный штраф стал крупнейшим наложенным на компанию за нарушение защиты информации пользователей. Штраф также почти в 20 раз выше, чем когда-либо наложенные за схожие нарушения санкции в мире вообще.

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