РЕПОРТАЖ Наказание за желтые и синие цветы в вазе? Что происходит в Даугавпилсе

В Даугавпилс ведет дорога длиною чуть более восьми километров - шоссе 18 Ноября, названное в честь Дня независимости Латвии. Во времена оккупации главная улица второго по величине города Латвии называлась улицей Красной Армии.

От зеленой окраины города, по численности населения сопоставимого с Тарту, шоссе 18 Ноября ведет в коридор советских пяти- и девятиэтажек с обветшалыми балконами. Между этими домами притаилась церковная гора с башнями католического, лютеранского и православного храмов, а заканчивается все это у самой большой реки южных соседей - Даугавы, которая и дала городу имя.