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РЕПОРТАЖ Наказание за желтые и синие цветы в вазе? Что происходит в Даугавпилсе

Перевод: Ева Ойжинская
В мае люди в Даугавпилсе приносили цветы к памятнику с вечным огнем, чтобы почтить память жертв Второй мировой войны.

В конце мая в крупнейшем русскоязычном городе Юго-Восточной Латвии прошли праздничные мероприятия по случаю Дня города, а на местных выборах, которые прошли после этого, партия мэра заняла практически все места в городском совете - за исключением одного, пишет портал Rus.Postimees.

В Даугавпилс ведет дорога длиною чуть более восьми километров - шоссе 18 Ноября, названное в честь Дня независимости Латвии. Во времена оккупации главная улица второго по величине города Латвии называлась улицей Красной Армии.

От зеленой окраины города, по численности населения сопоставимого с Тарту, шоссе 18 Ноября ведет в коридор советских пяти- и девятиэтажек с обветшалыми балконами. Между этими домами притаилась церковная гора с башнями католического, лютеранского и православного храмов, а заканчивается все это у самой большой реки южных соседей - Даугавы, которая и дала городу имя.

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