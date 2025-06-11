РЕПОРТАЖ Наказание за желтые и синие цветы в вазе? Что происходит в Даугавпилсе

В конце мая в крупнейшем русскоязычном городе Юго-Восточной Латвии прошли праздничные мероприятия по случаю Дня города, а на местных выборах, которые прошли после этого, партия мэра заняла практически все места в городском совете - за исключением одного, пишет портал Rus.Postimees.
В Даугавпилс ведет дорога длиною чуть более восьми километров - шоссе 18 Ноября, названное в честь Дня независимости Латвии. Во времена оккупации главная улица второго по величине города Латвии называлась улицей Красной Армии.