Экстремисты и одноразовые агенты РФ - угрозы для Германии: доклад

В Германии фиксируют все больше случаев шпионажа со стороны РФ. Новый метод - агенты низового уровня. Другая угроза - рост числа экстремистов. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по охране конституции - DW.
Россия по-прежнему входит в четверку стран, чьи спецслужбы наиболее активно занимаются шпионажем и прочей "недопустимой" деятельностью против Германии. Об этом сказано в представленном во вторник, 10 июня, в Берлине докладе Федерального ведомства по охране конституции (Bundesamt für Verfassungsschutz) за 2024 год. Три других страны - Китай, Иран и Турция.
Несмотря на то, что в Европе возможности использования спецслужбами РФ "легальной резидентуры" были "существенно ограничены", в том числе после закрытия нескольких диппредставительств в Германии, Москва приспособилась, считают авторы доклада. В частности, активную роль в сборе информации играют соцсети и так называемые "нелегалы" - законспирированные сотрудники российских спецслужб. Шпионаж направлен на немецкую внутреннюю политику, роль Германии в ЕС и НАТО, и поддержку, которую Берлин оказывает Украине.
РФ использует "агентов низового уровня"
Среди относительно новых методов - использование так называемых "агентов низового уровня", или как их называют немецкие СМИ - "одноразовых агентов". Операции с их участием все чаще фиксируют в Европе с начала войны России против Украины, особенно - с конца 2023/начала 2024 годов, сказано в докладе немецкой спецслужбы. Речь идет об "аматорах" - персонах, которых российские спецслужбы вербуют в соцсетях и мессенджерах для "краткосрочных заданий".
Как правило, вербовка "происходит через интернет, где людей легко идентифицировать", ответил на вопрос корреспондента DW министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). По его словам, российские спецслужбы выбирают тех, кто "оказался в финансово трудном положении", и просят что-то "организовать, заказать", например, компоненты для воспламеняющихся устройств с целью диверсий.
Среди недавних случаев - в мае 2025 года федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание троих граждан Украины. Их подозревают в подготовке к отправке, по заданию России, спрятанных в почтовые посылки взрывных и зажигательных устройств. В декабре 2024 года прокуратура выдвинула обвинение в "агентурной деятельности" против троих персон с немецким и российским гражданством. Одного из них обвиняют в том, что он обсуждал с предполагаемым агентом российских спецслужб "возможные диверсии" в Германии.
В 2024 году в Европе было несколько случаев отправки по почте зажигательных устройств. Одно из них сработало на складе в аэропорту Лейпцига. По данным немецких СМИ, европейские спецслужбы считают, что за этими операциями могло стоять ГРУ Минобороны РФ. Посольство РФ в Берлине опровергло обвинения, пишет издание Tagesschau.de.
Спецслужба: "гибридные угрозы" из России возрастут
На территории самой России ее спецслужбы "нацеливаются на граждан Германии", и если им удается получить компромат, прибегают к "агрессивным попыткам вербовки", сказано в докладе.
Помимо шпионажа и саботажа, как и в предыдущие годы, Федеральное ведомство по охране конституции фиксирует случаи пропаганды, дезинформации и кибератак, за которыми стоит или может стоять Россия. По его данным, Москва делает ставку на сложные схемы влияния на политику. Один из примеров - новостной портал Voice of Europe, который базировался в Чехии и, среди прочего, распространял нарративы, "созвучные российской внешней политике". Операция была раскрыта с участием Германии незадолго до выборов в Европарламент в 2024 году.
Раскрыть кибератаки, доказав причастность того или иного государства, как и раньше, сложно. Немецкая спецслужба исходит из того, что многие кибернападения и шпионаж остаются в тени. В целом, авторы доклада исходят из того, что и в будущем "гибридные угрозы" из России для Германии, вероятно, возрастут.
Рост числа сторонников экстремизма
Внешним угрозам посвящена лишь часть более чем 300-страничного документа. Основной раздел традиционно касается политического экстремизма правого и левого спектра, а также радикального исламизма. Число правых экстремистов в ФРГ достигло рекордного за последние 25 лет уровня - около 50 тысяч персон. Это рост на 20 процентов по сравнению с предыдущим периодом. Министр Добриндт назвал это "ужасающей цифрой". Число левых экстремистов выросло менее заметно - на 1000 человек - до 38 тысяч. Больше стало в Германии и исламистов, превысив отметку в 28 тысяч. 2024 год стал рекордным в Германии по числу преступлений на почве экстремизма - более 57 тысяч.
Замглавы Федерального ведомства по охране конституции Синан Селен (Sinan Selen) выразил обеспокоенность тем, что радикализируется молодежь, особенно в социальных сетях. По его словам, молодые "быстрее готовы перейти к действиям". Одна из причин общего роста - обострение конфликта на Ближнем Востоке, а также усиление ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), считают в спецслужбе. АдГ заняла второе место на февральских выборах в бундестаг. Недавно Федеральное ведомство по охране конституции признало ее "правоэкстремистской". АдГ пытается опротестовать это в суде.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!