Экстремисты и одноразовые агенты РФ - угрозы для Германии: доклад

Как правило, вербовка "происходит через интернет, где людей легко идентифицировать", ответил на вопрос корреспондента DW министр внутренних дел Германии Александер Добриндт (Alexander Dobrindt). По его словам, российские спецслужбы выбирают тех, кто "оказался в финансово трудном положении", и просят что-то "организовать, заказать", например, компоненты для воспламеняющихся устройств с целью диверсий.

Среди недавних случаев - в мае 2025 года федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание троих граждан Украины. Их подозревают в подготовке к отправке, по заданию России, спрятанных в почтовые посылки взрывных и зажигательных устройств. В декабре 2024 года прокуратура выдвинула обвинение в "агентурной деятельности" против троих персон с немецким и российским гражданством. Одного из них обвиняют в том, что он обсуждал с предполагаемым агентом российских спецслужб "возможные диверсии" в Германии.

Аэропорт в Лейпциге Фото: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

В 2024 году в Европе было несколько случаев отправки по почте зажигательных устройств. Одно из них сработало на складе в аэропорту Лейпцига. По данным немецких СМИ, европейские спецслужбы считают, что за этими операциями могло стоять ГРУ Минобороны РФ. Посольство РФ в Берлине опровергло обвинения, пишет издание Tagesschau.de.

Спецслужба: "гибридные угрозы" из России возрастут

На территории самой России ее спецслужбы "нацеливаются на граждан Германии", и если им удается получить компромат, прибегают к "агрессивным попыткам вербовки", сказано в докладе.