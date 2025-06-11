Конец немецкого комфорта

Ключом к этой переориентации стала трезвая переоценка важнейшего союзника Германии. Когда-то сакральные трансатлантические отношения подверглись сильной эрозии. Мерц всегда был убежденным трансатлантистом, но сегодня он открыто признает, что Америке больше нельзя доверять ни как авторитетному гаранту европейской безопасности, ни как надежному экономическому партнеру.

Меняется не только риторика. После 1945 года Западная Европа определяла свою идентичность и безопасность вместе с США. Но спустя 80 лет правительство Мерца переключает внимание Германии вовнутрь, активно инвестируя в отечественную оборону и выступая за усиление автономности Европы. Ирония в том, что этот сдвиг опирается на традиционные американские ценности: веру в силу демократии и свободы. Если Европа сможет самостоятельно подтвердить этот принцип, она станет одним из ключевых игроков в меняющемся миропорядке.