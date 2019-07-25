Западная Европа готовится к самому жаркому дню в истории

Голландская метеорологическая служба передает, что 24 июля столбики термометров поднялись до 39,2 градуса, обогнав прошлый максимум с 1944 года. В Бельгии жара в 38,9 градуса превысила рекорд 1947 года, в Германии поднялась до 40,5 градуса.

Синоптики прогнозируют, что исторического максимума в ближайшие дни достигнет температура в столице Франции. Ожидается, что она превысит рекорд 1947 года — 40,4C.

В Бельгии уже объявлено о красном уровне погодной опасности по всей стране, а в Испании прогнозируется рекордная жара. К температуре более 40 градусов готовятся в Нидерландах.

Рекорды температуры воздуха ожидаются в Германии и Великобритании.

Как сообщается, волна жары накрыла всю Европу: в июне температурные рекорды были установлены в Чехии, Словакии, Австрии, Андорре, Люксембурге, Польше и Германии. СМИ сообщали, что в городах Германии начал плавиться и гнуться железнодорожные пути.

Люди пытались спастись от жары в воде: на юге Франции во время купания умерли три человека, в Польше было объявлено о 90 утонувших в водоемах страны, а в Литве говорили о 27 подобных инцидентах. В Испании вспыхнула серия лесных пожаров.

В конце июня рекорд температуры за всю историю наблюдений был побит во Франции, где в июле было объявлено о чрезвычайной ситуации с климатом. Тогда заместитель мэра столицы по вопросам окружающей среды Селиа Блоэль отметила важность целей Парижского климатического соглашения 2015 года.

В 2015 году было подписано Парижское соглашение об изменении климата, целью которого является удерживание глобального потепления на уровне не более двух градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. В противном случае людям могут грозить засухи, наводнения и экстремально высокие температуры. Многие полагают, что этого уже недостаточно, а глава США Дональд Трамп и вовсе объявил о прекращении участия государства в соглашении.