Опубликовано видео из кабины пилотов самолета за мгновение до аварии в Микронезии

На снятом на телефон видео видно, что пилот пытается приземлиться, тогда как системы предупреждения самолета сообщают, что аппарат находится слишком близко к земле.

"Мы слишком низко!", - восклицает один пилот. Через мгновение видео прерывается.

Самолет Boeing 737, принадлежащий национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи, направлялся в аэропорт Чука в Микронезии. Из-за плохой видимости пилоты были вынуждены положиться на приборы самолета и приземлились в воду в неполных полукилометрах от взлетной полосы.

Самолет авиакомпании Air Niugini разбился в сентябре прошлого года, в катастрофе погиб один человек.

Были спасены 34 пассажира и 12 членов экипажа. Погибшего пассажира удалось найти через три дня, следствие показало, что он не пристегнулся и погиб из-за травмы головы.