Опубликовано видео из кабины пилотов самолета за мгновение до аварии в Микронезии

На этой неделе было опубликовано впечатляющее видео - мгновения перед аварией в Микронезии. В авиакатастрофе погиб один пассажир, который не пристегнулся, все остальные выжили. Видео опубликовали следователи, которые пытаются выяснить, почему у самолета возникли проблемы.
На снятом на телефон видео видно, что пилот пытается приземлиться, тогда как системы предупреждения самолета сообщают, что аппарат находится слишком близко к земле.
"Мы слишком низко!", - восклицает один пилот. Через мгновение видео прерывается.
Самолет Boeing 737, принадлежащий национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи, направлялся в аэропорт Чука в Микронезии. Из-за плохой видимости пилоты были вынуждены положиться на приборы самолета и приземлились в воду в неполных полукилометрах от взлетной полосы.
Самолет авиакомпании Air Niugini разбился в сентябре прошлого года, в катастрофе погиб один человек.
Были спасены 34 пассажира и 12 членов экипажа. Погибшего пассажира удалось найти через три дня, следствие показало, что он не пристегнулся и погиб из-за травмы головы.
В опубликованном расследовании аварии самолета сказано, что пилоты не приняли во внимание предупреждение, что находятся слишком близко к земле. Имена пилотов не называются.