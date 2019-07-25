5G, или Боязнь неизвестного

К примеру, в то время, как появились первые поезда, врачи того времени утверждали, что передвижение на скорости, которая в три раза превышает скорость повозки, для человеческого тела непереносимо и он от этого может не только сойти с ума, но и даже умереть, так как при передвижении на такой головокружительной скорости тело будет уничтожено. Более того, многие медики считали, что эта скорость небезопасна не только для пассажиров поезда, но и может свести с ума людей, которые просто видят проезжающий мимо поезд, поэтому было рекомендовано ограничить рельсы стенами, чтобы от вида поезда не пострадали невинные прохожие.

В то время, как появились первые телефоны, многие боялись, что они разрушат привычные моральные ценности (ну, прямо как сейчас геи, хехе), уничтожат дома и будут удерживать людей от посещения друзей. В Швеции священники считали, что телефоны - это сатанинское изделие и по телефонным проводам перемещаются злые духи.

Конечно, серьезной проблемой стало и электричество - многие считали, что нахождение вблизи электричества может вызвать различные заболевания, а также ускорить старение человека. Понятно, что позднее подобные страхи появились по поводу телевизоров, потом - компьютерных мониторов. Надеюсь, что ни один из читателей, кто дошел до этой строчки, не получил от экрана цирроз печени, поэтому продолжу.

И в наши дни боязь людьми неизвестного не стала рациональнее. Изначально многие считали, что Wi-Fi распространяет радиацию, что это он может вызвать рак или даже убить. Несмотря на то, что у этой информации не было вообще никаких доказательств, дезинформацию не постеснялись распространять и газеты.

Одной из моих любимых параной был страх того, что с наступлением 2000 года остановятся абсолютно все компьютеры, компьютерные системы и электроустройства, находящиеся в воздухе самолеты упадут, люди застрянут в лифте и дальнейшая жизнь будет напоминать постапокалиптический триллер, в котором будет только борьба не на жизнь, а на смерть в стиле Mad Max.

Кроме того, многие по-прежнему абсолютно уверены, что видеоигры и тяжелый металл делают людей серийными убийцами, а в результате слишком долгого смотрения на радугу можно стать геем.

Это необольшое введение было необходимо только для контекста, чтобы было проще понять то, какими людям через сто лет будут казаться тревоги нынешних людей о новом поколении мобильной связи - 5G. Понятно, что те, кто верит в теорию заговора, что Big Pharma разливает химический яд по всей Европе, чтобы все жители сменили ориентацию и приняли беженцев, также верят и в то, что сеть 5G сильно излучает радиацию и рак.

Да, 5G - это излучение. Как и у всех прежних G, у твоего Wi-Fi-рутера, компьютерного монитора, мобильного телефона и у радио. Это излучение куда менее вредно, чем дневной свет, и это факт. Если ты не изолировался от мира и всю жизнь не провел в пещере, то это излучение не будет ничем хуже, чем ты получаешь, читая эту статью.

Однако, если неспособность обработки информации я могу простить людям, которые верят в то, что Земля плоская и ей управляют рептилоиды, то очень сложно понять, когда распространением такой лжи начинают заниматься известные в обществе люди, которые делятся информацией о том, что 5G вызывает у детей рак. Это те случаи, о которых я говорил выше, когда человек теряет способность думать рационально и тянет за собой тех, кто мышлением не выделяется. Я, конечно, не буду говорить от имени Агнесе Раковской и верю, что память структурированной воды помогает избегать ей абсолютно всех плохих излучений.