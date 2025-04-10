Главное за 10 апреля Сколько будут стоить яйца, очаг инфекции E.coli и риск покупок в двух интернет-магазинах

Уходящий рабочий день был насыщен важными событиями - у нескольких сотрудников молочного предприятия Straupe обнаружена инфекция E. coli, PTAC предупреждает о рисках покупок в двух интернет-магазинах, а RUS TVNET разобрался, будут ли в Латвии яйца стоить по 1 евро за штуку. Об этих и других новостях четверга, 10 апреля, - в подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвийский Центр защиты прав потребителей (PTAC) предупреждает о рисках покупок на сайтах modajurmala.lv и modariga.lv, сообщает агентство LETA.
На молочном производственном предприятии Straupe в ходе расследования выявлено семь случаев заражения инфекцией E. coli, сообщил в четверг, 10 апреля, на пресс-конференции директор департамента анализа и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.
В США продолжается яичный кризис. Американцы, шокированные взлетевшими ценами, даже обратились к Европе, в том числе и к Латвии, за помощью. Между тем в наших широтах тоже не все гладко, и латвийские потребители уже почувствовали, как за последние годы подорожали яйца. В какой-то степени стабилизировать цены помогает импорт из Украины, но европейские поставщики крайне недовольны такой конкуренцией, и свары идут нешуточные. Что будет с ценами? О ситуации на рынке TVNET+ поговорил с латвийскими и украинскими предпринимателями.
"Ситуация такова, что в настоящее время никто не контролирует эту сферу", - рассказывает о проблемах, связанных с проституцией в Латвии, представитель Государственной полиции Армандс Лубартс. Илута Лаце, руководитель Центра Marta, отмечает, что зачастую общество не замечает, что проституция и порнография - это формы сексуального насилия. "Система насилия", - говорит она.
Почему ситуация в Латвии не блестящая и что нужно изменить - в заключительной серии статей TVNET+ "Рынок удовольствий".
Болезни системы кровообращения остаются главной причиной смертности в Латвии. В прошлом году от них скончались 13 475 человек. Для сравнения - столько же людей живет во всем Алуксненском крае. Кардиолог больницы им. Страдиня Каспарс Купицс и невролог Кристапс Юрьянс рассказывают о своей повседневной практике: пациенты оказываются прикованными к постели и нуждаются в постоянном уходе, потому что часть из них самовольно прекратила прием лекарств. Врач-психотерапевт Лига Лисмане объясняет, что одной из причин такой ситуации становится невозможность установить доверительные отношения с пациентом за отведенные на прием 15 минут. "Как бы печально это ни звучало, нередко люди идут к врачу за отношениями, а не за лечением", - говорит она.
За рубежом:
На поле боя в Украине инициатива по‑прежнему остается за Россией, заявил в интервью Latvijas Radio офицер штаба Земессардзе, майор Янис Слайдиньш.
Бизнесмен и глава департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск во вторник, 8 апреля, назвал "придурком" советника Трампа по торговле Питера Наварро, с которым они продолжают публичные споры о введенных президентом Дональдом Трампам пошлинах.
44‑летний латвиец, проживающий в Великобритании, самостоятельно вырвал себе зуб с помощью гаечного ключа, так и не сумев записаться к стоматологу. Историю мужчины опубликовало британское издание Plymouth Live.
В Абу-Даби (ОАЭ) в четверг произошел обмен заключенными между Россией и США. Россия передала американским властям Ксению Карелину (Хавана), осужденную по статье о госизмене, а США в ответ освободили Артура Петрова, обвиняемого в незаконном экспорте микроэлектроники, сообщает Wall Street Journal.
Продолжает сокращаться число жителей Эстонии, которые осуждают военную агрессию России, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В эти дни проходит Рижская неделя моды (RFW), которую, конечно же, невозможно представить без вечеринок. Смотрите фотографии с мероприятия в среду вечером!
9 апреля на балконе здания на улице Элизабетес, 10B, была выставлена скульптура Labrīt известного латвийского художника Айгара Бикше.
Томми Кэш, который в мае будет представлять Эстонию на "Евровидении" с песней Espresso Macchiato, пока держит в секрете детали своего выступления. Однако в недавнем интервью он отметил, что его костюм не будет слишком ярким и привлекающим внимание, пишет Limon.ee.
Бывший чемпион мира по снукеру Грэм Дотт обвиняется в серьезных преступлениях, за которые ему грозит тюремный срок. 47-летний спортсмен предстал перед судом в Шотландии на этой неделе, а следующее судебное заседание назначено на 11 июня. Об этом сообщает Rus.Postimees.
В июне 1960 года на берегу тихого финского озера до сих пор неустановленный преступник убил трех подростков, пока они спали в палатке. По прошествии более чем 60 лет это преступление все еще не раскрыто и остается крупнейшей неразгаданной загадкой Финляндии.
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