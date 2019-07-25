Криминолог о погоне со стрельбой: "Могло произойти уму непостижимое!"

Жизнь для него была маловажна

"Любой гражданин должен подчиниться законному требованию полиции - он должен был остановиться", - продолжает Андрей Вилкс. Во время побега автоводителя пострадали два сотрудника муниципальной полиции и один сотрудник Госполиции. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

"Это тяжелое преступление, совершенное целенаправленно.

Водитель мог въехать в толпу людей, стоящей на автобусной остановке, мог въехать в магазин или другой автомобиль - последствия могли быть уму непостижимыми.

Такие случаи были в Европе и не только", - пояснил эксперт. Он допускает, что в действиях полиции не было других возможностей, как произвести выстрелы, чтобы остановить нарушителя. Поэтому сотрудники полиции действовали законно.

"Выстрелы были сделаны слишком точно (в голову). Допускаю, что были специфические условия, которые не позволили действовать иначе".

Андрей Вилкс считает, что случай тяжелый и вызвал общественный резонанс, но у него и большое превентивное влияние - другие водители будут осознавать последствия и подчиняться требованиям полиции. "Если по какой-то причине жизнь для этого человека маловажно, последствия его действий закономерны. Ранены сотрудники полиции. Правозащитным учреждениям нужно сделать все, чтобы такие случаи не повторились.

Что произошло?

Во время поимки убегающего водителя в среду вечером пострадали трое полицейских - два муниципальных полицейских в Риге и дорожный полицейский в Огре.

Вечером 24 июля около 19 часов в Риге, вблизи улиц Маскавас и Тургенева, водитель, управлявший машиной марки Audi, не повиновался требованию Госполиции остановиться и продолжил движение. Госполиция начала преследование агрессивного водителя.

Очевидцы рассказывают, что в сторону беглеца полицией было сделано несколько выстрелов.

Нарушитель протаранил полицейский экипаж, который следовал за ним. Также во время бегства водитель повредил еще несколько машин, в том числе полицейских. При этом пострадали двое сотрудников полиции. Только после этого случилось происшествие с полицейским на мотоцикле - нарушитель в него врезался.

Для того, чтобы остановить водителя были привлечены дополнительные силы.