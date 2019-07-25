МИД РФ: блокировка baltnews.lv - пример жесткой цензуры свободы слова

В дипломатическом ведомстве РФ подчеркнули, что ожидают осуждения этого шага от профильных структур и неправительственных организаций, прежде всего ОБСЕ.

Постоянное представительство России при ОБСЕ выразило обеспокоенность блокировкой сайта.

"Это очередной пример жесткой цензуры свободы слова и прессы на территории ОБСЕ, который идет вразрез с громко декларируемыми заявлениями Риги о приверженности принципам демократии", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Как сообщалось ранее, вчера по распоряжению Министерства иностранных дел Институт математики и информатики Латвийского университета закрыл доступ к порталу baltnews.lv.

По словам пресс-секретаря министра иностранных дел Мартиньша Дрегериса, 23 июля министерство направило в институт письмо, в котором указало, что владельцем зарегистрированного в Латвии портала baltnews.lv является информационное агентство Russia Today, которым руководит Дмитрий Киселев, находящийся в санкционном списке Евросоюза и охарактеризованный как одно из центральных лиц в правительственной пропаганде, поддерживающей агрессию России на Украине.