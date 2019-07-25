Повысят зарплаты депутатов Сейма: на это потребуется 268 000 евро

Предусмотрено, что месячная зарплата депутата в следующем году увеличится с 2963 до 3125 евро в месяц до уплаты налогов, то есть на 5,5%. Соответствующая сумма высчитана согласно закону о месячных зарплатах депутатов. Актуальная средняя зарплата в размере 976 евро была помножена на коэффициент 3,2.

Для того, чтобы расчитать зарплату на следующий год, была применена новая установленная в законодательстве формула. Вместе с этим, зарплата депутатов не так сильно увеличится, по сравнению с тем, как бы она увеличилась, если бы рассчет был проведен по предыдущей формуле. Если бы применялась старая формула, зарплата депутатов увеличилась бы до 3213 евро или на 8,4%.