Повысят зарплаты депутатов Сейма: на это потребуется 268 000 евро

Поскольку вырастет средняя зарплата, в следующем году также вырастет зарплата депутатов Сейма. На эти цели в парламентском бюджете на 2020 год отведены дополнительные 268 000 евро, сообщили в пресс-службе Сейма.
Предусмотрено, что месячная зарплата депутата в следующем году увеличится с 2963 до 3125 евро в месяц до уплаты налогов, то есть на 5,5%. Соответствующая сумма высчитана согласно закону о месячных зарплатах депутатов. Актуальная средняя зарплата в размере 976 евро была помножена на коэффициент 3,2.
Для того, чтобы расчитать зарплату на следующий год, была применена новая установленная в законодательстве формула. Вместе с этим, зарплата депутатов не так сильно увеличится, по сравнению с тем, как бы она увеличилась, если бы рассчет был проведен по предыдущей формуле. Если бы применялась старая формула, зарплата депутатов увеличилась бы до 3213 евро или на 8,4%.
Также вырастут доплаты к зарплатам спикера Сейма, остальных членов президиума парламента и руководства фракций и комиссий.
Председатель парламента получит за свою работу доплату в1689 евро, сопредседатели и секретарь Сейма - в 1445 евро дополнительно, товарищи секретаря, а также председатели комиссий и фракций получат дополнительные 1357 евро.
Закон также предусматривает права на получение компенсации транспортных и жилищных расходов. Самую большую компенсацию в июне этого года получил депутат "Согласия" Владимир Никонов - она составила 870 евро.