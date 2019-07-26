Иран освободил девять членов экипажа Stena Impero: латвийца среди них нет

Танкер Riah ходил под флагом Панамы.

В Иране в стастусе задержанных также находится еще 21 гражданин Индии. Среди них есть три члена экипажа Riah и 18 членов судовой команды танкера Stena Impero.

Британский танкер Stena Impero был задержан Ираном на минувшей неделе. Среди членов экипажа корабля был также один подданный Латвии.