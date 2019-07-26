Иран освободил девять членов экипажа Stena Impero: латвийца среди них нет

Иран освободил девять из 12 граждан Индии, которые были задержаны 14 июля вместе с танкером Riah. Тегеран обвинил судно в контрабанде топлива. Об этом сообщает AFP.
Танкер Riah ходил под флагом Панамы.
В Иране в стастусе задержанных также находится еще 21 гражданин Индии. Среди них есть три члена экипажа Riah и 18 членов судовой команды танкера Stena Impero.
Британский танкер Stena Impero был задержан Ираном на минувшей неделе. Среди членов экипажа корабля был также один подданный Латвии.
На данный момент в регионе властвует достаточно накаленная атмосфера в связи со свободой судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.