Пт, 26.07.2019
Сжигание отходов упаковки является пройденным этапом, подобным разжиганию печи долларовыми банкнотами. Ирина Мирошник, президент международной компании по производству упаковки IMMER GROUP

Иран освободил девять членов экипажа Stena Impero: латвийца среди них нет

ФОТО: SIPA/Scanpix

Иран освободил девять из 12 граждан Индии, которые были задержаны 14 июля вместе с танкером Riah. Тегеран обвинил судно в контрабанде топлива.  Об этом сообщает AFP.

Танкер Riah ходил под флагом Панамы. 

В Иране в стастусе задержанных также находится еще 21 гражданин Индии. Среди них есть три члена экипажа Riah и 18 членов судовой команды танкера Stena Impero. 

Британский танкер Stena Impero был задержан Ираном на минувшей неделе. Среди членов экипажа корабля был также один подданный Латвии.

На данный момент в регионе властвует достаточно накаленная атмосфера в связи со свободой судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

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