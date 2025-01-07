"Просчитанный риск". Эксперты о боях под Курском и целях ВСУ

Шашанк Джоши, редактор британского журнала The Economist, специализирующийся на военных вопросах, называет и другие возможные причины. "Цель может заключаться в том, чтобы поставить российские войска в оборонительное положение, чтобы помешать им наращивать наступательные действия", - сказал Джоши в интервью DW. По мнению британского эксперта, тот факт, что в настоящее время в Курской области идет "довольно значительное" российское наступление, усложняет анализ.

Другой целью могут быть дополнительные земли в качестве разменной монеты перед дипломатическими переговорами после инаугурации Трампа. Но это может быть и обманный маневр, чтобы нанести удар в другом месте.

Маркус Райснер придерживается аналогичной точки зрения и ожидает, что все это продолжится. "Я считаю, что к 20 января нас еще ждут сюрпризы, - говорит военный эксперт. - Если вы посмотрите на северо-восток Украины, то фронт не полностью обеспечен российской стороной. Есть некоторые районы, которые могут быть использованы для дальнейшего продвижения, чтобы добиться максимального успеха перед возможными переговорами". В подтверждение этого Райснер приводит недавние заявления госсекретаря США Энтони Блинкена. Украинские позиции в Курске "важны", потому что они будут играть роль в будущих переговорах, сказал Блинкен во время своего визита в Сеул.

Насколько рискованными являются бои под Курском?