Видео Пламя уничтожило исторический дом в центре Добеле

Дом в последние годы обслуживал мужчина, который заменил крышу и окна, а также планировал утеплить здание.

Между тем на нижнем этаже в нескольких местах заметны заколоченные окна, через которые можно было попасть внутрь помещения.

Мужчина, живущий рядом с сгоревшим зданием, рассказал, что бездомные неоднократно пытались взломать двери этого дома.

В настоящее время они находятся в критическом состоянии, поэтому есть вероятность, что бездомные также могут быть виновны в возникновении пожара.

В общей сложности сгорело 205 квадратных метров. На данный момент здание огорожено.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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