В самом центре Добеле, на рыночной площади, загорелся трехэтажный дом. Местные жители рассказывают, что здание постепенно восстанавливали, но из-за причиненного ущерба ремонт придется начинать заново, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Пламя уничтожило исторический дом в центре Добеле
Дом в последние годы обслуживал мужчина, который заменил крышу и окна, а также планировал утеплить здание.
Между тем на нижнем этаже в нескольких местах заметны заколоченные окна, через которые можно было попасть внутрь помещения.
Мужчина, живущий рядом с сгоревшим зданием, рассказал, что бездомные неоднократно пытались взломать двери этого дома.
В настоящее время они находятся в критическом состоянии, поэтому есть вероятность, что бездомные также могут быть виновны в возникновении пожара.
В общей сложности сгорело 205 квадратных метров. На данный момент здание огорожено.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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