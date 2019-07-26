Бейтнере-Ле Галл: NEPLP нужно было бы уволить

Бейтнере-Ле Галл сомневается только в том, стоит ли освобождать от должности и члена NEPLP Аурелию Иеву Друвиете, принимая во внимание то, что она является экспертом по вопросам общественных медиа и имеет докторскую степень в коммуникационных науках.

Бейтнере-Ле Галл заявила, что до этого комиссия по правам человека и общественным делам занимала выжидательную позицию, однако теперь планируется по возможности быстрее созвать заседание комиссии, чтобы в нем смогло принять участие такое количество депутатов, которое обеспечило бы кворум. Если это будет возможно, заседание будет созвано на следующей неделе, сказала Бейтнере-Ле Галл.

Она подчеркнула, что ситуация, сложившаяся в отношении проблем, на которые указала новостная служба Латвийского радио, является слишком критической, поэтому действовать следует радикально, выслушав также позицию Латвийской ассоциации журналистов. NEPLP не смог обеспечить того, чтобы у Латвийского радио было правление, которое может сработаться с представителями новостной службы, заявила политик.

Бейтнере-Ле Галл рассказала, что проблемы с NEPLP начались еще в декабре, когда совет решил отстранить от должностей представителей Латвийского телевидения, по поводу чего комиссии по правам человека пришлось объясняться на европейском уровне. Она также подчеркнула, что мнение о необходимости увольнения NEPLP является ее личным взглядом, и она не знает, каким будет мнение ее коллег.