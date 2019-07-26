Ринкевич призвал Минск соблюдать безопасность при строительстве АЭС в 110 км от Латвии

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнул необходимость соблюдать все международные требования безопасности и открытость при строительстве Островецкой атомной электростанции (АЭС), чтобы рассеять опасения по поводу безопасности АЭС в будущем, проинформировали агентство LETA в Министерстве иностранных дел.
Белоруссия выбрала место для строительства АЭС на расстоянии примерно 30 км от границы Литвы, а от латвийской границы будущую АЭС отделяют около 110 км.
Минск утверждает, что электростанция будет отвечать самым высоким стандартам безопасности. В то же время президент Белоруссии ранее подчеркивал, что Островецкую АЭС нужно построить как можно дешевле, а, по оценке Литвы, в ходе строительства АЭС происходит урезание расходов за счет безопасности.
Ринкевич и Лукашенко обсудили двусторонние отношения стран, в том числе экономическое сотрудничество, сотрудничество Европейского союза с Белоруссией и вопросы политики безопасности. Ринкевич подчеркнул, что Белоруссия является важным внешнеторговым партнером Латвии, особенно в сфере логистики и транзита.
"Мы хотим расширить сотрудничество, увеличив объем перевозимых грузов. Латвия видит потенциал для сотрудничества в Белоруссией в развитии евразийских транспортных коридоров", - заявил Ринкевич, предложив использовать латвийскую транзитную инфраструктуру для обслуживания грузов индустриального парка "Великий камень".