Ринкевич призвал Минск соблюдать безопасность при строительстве АЭС в 110 км от Латвии

Минск утверждает, что электростанция будет отвечать самым высоким стандартам безопасности. В то же время президент Белоруссии ранее подчеркивал, что Островецкую АЭС нужно построить как можно дешевле, а, по оценке Литвы, в ходе строительства АЭС происходит урезание расходов за счет безопасности.