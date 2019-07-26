Ее искал даже Рональд Рейган: в США обнаружены останки пропавшей 34 года назад девочки

Во время работ по рытью трубопровода рабочие во вторник, 23 июля, обнаружили останки тела, рассказал инспектор полиции Джо Тимкович. Они принадлежат Джонелле Метьюз, свидетельствуют обнаруженные на месте происшествия доказательства.

Джонелла пропала без вести 20 декабря 1984 года. Если бы девочка выжила, сейчас ей бы было 47 лет.

Последний раз ее видели в доме родителей в 20 часов. Джонеллу в это время привез домой на автомобиле отец подружек - у девочек закончился концерт хора в школе. Когда домой вернулись родители, на часах было 22 часа, дверь была открыта, обувь Джонеллы лежала у стула, а колготки были заброшены за диван.

В публикациях прессы 1984 года упомянуто, что полиция активно начала поиски Метьюз, позвав на помощь даже команду независимых следователей.

В марте 1985 года президент США Рональд Рейган попросил издателей газет публиковать информацию о случаях пропажи детей. Рейган упомянул и пропажу Джонеллы.

"Родители слали мне письма о помощи. В прошлом месяце Джонелла Метьюз отпраздновала бы счастливый 13-й день рождения вместе со своей семьей", - написал в письме Рейган.