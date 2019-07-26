LTV7: В Торнякалнсе могут снести первый в Европе мост из монолитного бетона

Из центра на остров Закюсала и оттуда в Торнякалнс и Агенскалнс. Это путь новой скоростной железной дороги Rail Baltica. Строительство в этих районах Риги — одно из самых сложных и не без потерь. Первое изменение — станция "Торнякалнс" переедет ближе к центру и станет региональной.

"Станция Торнякалнса перемещается на 200 метров в сторону Даугавы. Здесь будет станция Latvijas Dzelzceļš и региональная станция Rail Baltica. Первое, что мы видим через деревья — это городок латвийского университета, который примерно через пять лет станет ещё больше. Болота здесь больше не будет, а под железной дорогой будет пешеходный переход. Город же сейчас обсуждает более широкое пересечение для машин, и потенциально для трамвая", - сообщает региональный руководитель RB Rail Гиртс Браманс.

Однако, старое здание станции ближе к центру не переедет, но и сносить его не будут. Здание построено ещё в 19 веке и уничтожить его было бы непростительно. Поэтому его перенесут чуть дальше от железнодорожных путей и сделают в нём музей.

Около новой станции Rail Baltica уйдёт под землю, в туннель, прямо под уже существующую инфраструктуру железной дороги. Это будет единственный туннель на протяжении всей трассы в трёх балтийских странах.

Именно туннель, а не эстакада — для того, чтобы сохранить исторический облик Торнякалнса и не пускать огромное строение посреди небольших одноэтажных и двухэтажных домов. Но полностью исторический облик всё равно сохранить не удастся. Далее, за станцией располагается три моста. И эти мосты мешают строительству, утверждает региональный руководитель RB Rail Гиртс Браманс:

"Чтобы построить туннель, нам придётся затронуть эти три переезда. Первый — это мост Фрича Бривземниека, по которому также ходит трамвай. Его точно нужно будет демонтировать, а потом построить новый. Ещё два дальше — это переезды для машин, которые имеют культурно-историческую ценность. Первый планируется снести. Что будет построено на его месте — ведутся дискуссии. Есть вариант — делать такой же мост, но он не будет отвечать современным стандартам. Третий, последний переезд под вопросом. Инженеры должны оценить ситуацию, в том числе оценить состояние фундамента".

А ведь мосту на улице Торнякална, который находится посередине, уже 110 лет. Войну пережил, но вот Rail Baltica вряд ли — говорит председатель правления Общества развития Торнякалнса Валдис Гаварс: "Этот мост на улице Торнякална построен в 1909 году, сдан в эксплуатацию как первый мост монолитного бетона в Европе. Это такой исторический момент. Вначале боялись даже переезжать и переходить. Как так? Бетон? Из бетона мост — он же рухнет под лошадью, под человеком".

При этом где туннель Rail Baltica выйдет на поверхность пока не ясно. Рассматривают два варианта. В случае, если туннель Rail Baltica будет коротким, то после переезда на улице Алтонавас он вернется на поверхность. И здесь будет расположен туннель или мост для пешеходов или велосипедистов.

В этом случае встанет вопрос — что делать с переездом на улице Лиепаяс. Ведь никаких наземных переездов с приходом Rail Baltica быть не может.