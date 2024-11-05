Почему для украинцев ставки на выборах в США могут быть выше, чем для американцев

С начала российского полномасштабного вторжения в Украину США предоставили ей более $60 млрд военной помощи — чуть больше всех европейских партнеров вместе взятых.

В Пенсильвании также проживает более 700 тыс. американцев польского происхождения. Обычно они тоже голосовали за республиканцев, однако многие из них встревожены из-за российской агрессии.

В этом штате разрыв между кандидатами настолько незначителен, что даже несколько тысяч голосов могут стать решающими.

«Я знаю многих людей, которые голосовали за республиканцев всю свою жизнь, но теперь пришли сюда поддержать Харрис», — говорит участник демонстрации Роман Страковский.

Он родом из Киева, его семья переехала в США, когда он был ребенком.

«Я думаю, существует реальный риск, что если выберут Трампа, то поддержка Украины либо полностью прекратится, либо будет значительно сокращена», — говорит Роман.

План Трампа

Экс-президент Дональд Трамп заявляет, что может быстро покончить с войной и урегулировать конфликт между Украиной и Россией.

Трамп не объяснял, как именно он намеревается этого добиться, однако в Киеве опасаются, что их страну заставят уступить свои территории.

«Происходящее в Украине — это позор. Так много смертей и разрушений. Это ужасно. А потом вы видите, что Соединенные Штаты платят за большую часть всего этого», — говорил Дональд Трамп.

Зеленский и Трамп Фото: Getty Images