От того, кто победит на американских выборах, будет зависеть, каким будет ход войны России против Украины. Но в то же время и сама война играет существенную роль в избирательной гонке в США.
Почему для украинцев ставки на выборах в США могут быть выше, чем для американцев
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Рассвет над Вашингтоном. В самом сердце американской столицы возле Капитолия группа украинских ветеранов готовится к забегу. Все они были ранены во время войны, многие лишились конечностей.
Некоторые из них сидят на траве Национальной аллеи, пристраивая свои протезы. Одетые в желто-голубые цвета, мужчины готовятся пробежать 10-километровую дистанцию, чтобы привлечь внимание к войне в Украине и к тому, насколько важна для Киева американская помощь.
26-летний Дмитрий Каменщик поправляет свою футболку, на которой — черно-белый портрет его отца Виктора. Он погиб в результате российского удара, воюя в Донецкой области. Это произошло семь месяцев назад.
За полгода до этого был ранен и сам Дмитрий, когда управлял дроном под Бахмутом. Он потерял левую руку, пальцы на правой были изуродованы, вместо глаза у него теперь протез.
«Одна из главных причин, почему я здесь, — почтить память моего погибшего отца, чтобы он видел, что все его усилия не были напрасны», — говорит Дмитрий.
На вопрос, насколько важна американская поддержка для Украины, он отвечает: «Это то, что помогает Украине достойно держать оборону и не пустить врага в Киев». Но, говорит он, нужно больше.
От того, кто победит на американских выборах, будет зависеть, каким будет ход войны России против Украины. Но в то же время и сама война играет существенную роль в избирательной гонке в США.
Колеблющиеся штаты
В Филадельфии, в 190 км к северо-востоку от Вашингтона, около 100 активистов с желто-голубыми флагами собрались на лестнице, хорошо узнаваемой благодаря фильму «Рокки».
«Вопросы, стоящие на кону для Украины — экзистенциальные», — говорит Мэри Калина, организатор демонстрации.
Город находится в ключевом колеблющемся штате — Пенсильвании. Как показывают общенациональные опросы общественного мнения, разрыв между Камалой Харрис и Дональдом Трампом настолько невелик, что победа в этом штате может стать ключом к Белому дому.
Мэри Калина — дочь украинских иммигрантов. Ее родители приехали в США после Второй мировой войны.
«В этом штате живет 120 тысяч американцев украинского происхождения. И это больше, чем число людей, голоса которых оказались решающими на двух предыдущих выборах. Поэтому у нас есть огромный потенциал влияния», — говорит она.
Хотя многие американцы украинского происхождения традиционно голосуют за консерваторов, предпочитая республиканских кандидатов, Мэри надеется, что на выборах 5 ноября победит Камала Харрис.
Она напоминает, что кандидат от демократов обещала работать над тем, чтобы обеспечить победу Украины в этой войне.
С начала российского полномасштабного вторжения в Украину США предоставили ей более $60 млрд военной помощи — чуть больше всех европейских партнеров вместе взятых.
В Пенсильвании также проживает более 700 тыс. американцев польского происхождения. Обычно они тоже голосовали за республиканцев, однако многие из них встревожены из-за российской агрессии.
В этом штате разрыв между кандидатами настолько незначителен, что даже несколько тысяч голосов могут стать решающими.
«Я знаю многих людей, которые голосовали за республиканцев всю свою жизнь, но теперь пришли сюда поддержать Харрис», — говорит участник демонстрации Роман Страковский.
Он родом из Киева, его семья переехала в США, когда он был ребенком.
«Я думаю, существует реальный риск, что если выберут Трампа, то поддержка Украины либо полностью прекратится, либо будет значительно сокращена», — говорит Роман.
План Трампа
Экс-президент Дональд Трамп заявляет, что может быстро покончить с войной и урегулировать конфликт между Украиной и Россией.
Трамп не объяснял, как именно он намеревается этого добиться, однако в Киеве опасаются, что их страну заставят уступить свои территории.
«Происходящее в Украине — это позор. Так много смертей и разрушений. Это ужасно. А потом вы видите, что Соединенные Штаты платят за большую часть всего этого», — говорил Дональд Трамп.
Несмотря на то, что среди некоторых восточноевропейских общин Пенсильвании Трамп не пользуется особой популярностью, не все готовы поддержать кандидата от демократов.
«Многие поляки поддерживали Трампа раньше, и они будут продолжать поддерживать его в будущем», — говорит Тимоти Кузьма, лидер польско-американской общественной группы.
«Я не думаю, что многие поляки верят, будто Трамп бросит Украину», — объясняет он.
«Я думаю, что Путин немного опасался Трампа, — добавляет Йоланта Гора, менеджер медицинского учреждения из округа Бакс на окраине Пенсильвании. — И Трамп знает, как с ним справляться».
Конец войны
Многие в США считают, что российско-украинская война — это дорогой и кровавый конфликт, которому не видно конца, если не изменить государственную политику страны.
«Факты свидетельствуют о том, что единственный способ закончить войну в короткие сроки без сотен тысяч новых смертей — это урегулирование путем переговоров», — говорит стратегический директор организации Concerned Veterans for America Джон Бирнс.
По его словам, собственный военный опыт заставляет его скептически относиться к любому иностранному вмешательству в военные конфликты.
«Кто бы ни стал президентом, мы действительно ожидаем, что он будет настаивать на том, чтобы путем переговоров добиться выполнения условий, которые положат конец финансированию войны со стороны США и прекратят поставки американского оружия и боеприпасов на эту войну», — добавил Бирнс.
Украина, однако, надеется активизировать международные усилия, чтобы заставить Россию вывести войска со всех оккупированных территорий.
Некоторые аналитики считают, что такая политика означает, что шансов на заключение соглашения о прекращении войны мало.
«Ни одна из сторон не хочет вести переговоры», — говорит Мелинда Харринг из аналитического центра Atlantic Council.
«Российская сторона не демонстрирует желание вести переговоры, Россия считает, что она побеждает, и это будет продолжаться, пока она не достигнет успеха на поле боя, — добавляет она. — Украинская сторона также не желает вести переговоры на этом этапе. И она не получила ответа на законное требование гарантий безопасности. А единственные гарантии безопасности, которые являются долговременными и реальными, — это членство в НАТО».
Результаты избирательной гонки в Соединенных Штатах определят, какой будет дальнейшая поддержка Украины.
Но в то же время обещания кандидатов по этому вопросу могут повлиять на то, кто станет следующим американским президентом.