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Журналист Эвалд Дукуль об отказе от русского языка, расколе общества и стереотипах о Даугавпилсе

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Эвалд Дукуль
Эвалд Дукуль Фото: Lauris Galsons /TVNET GRUPA

Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист LTV Эвалд Дукуль, с которым мы поговорили о русском языке, расколе общества и стереотипах о Даугавпилсе.

В эфире прозвучало:​

  • 0:00 Как выглядит твой рабочий день?
  • 2:04 "У жизни нет черновика". Почему Эвалда нет в кадре?
  • 3:36 Про интервью с Вайрой Вике-Фрейбергой
  • 5:52 О комментаторах, которые недовольны выбором гостей
  • 9:25 "Не я говорю на языке агрессора, а агрессор говорит на русском языке"
  • 9:50 "Это лицемерие". О тех, кто "забыл" русский язык
  • 11:57 Отказаться от русского языка - была ли такая дилемма?
  • 12:34 Нужно ли давать слово второй стороне?
  • 14:22 О расколе среди друзей и внутри семей
  • 17:10 О запрете российских телеканалов
  • 22:09 Необъективность пузырей, в которых мы все существуем
  • 24:10 Как Эвалд в Даугавпилсе выучил латышский язык?
  • 26:13 О Лиане Ланге - постоянной читательнице русскоязычных СМИ
  • 26:57 Стереотипы о Даугавпилсе
  • 29:30 Об отказе от русской музыки и развлекательного контента
  • 32:26 Как и что изменилось в Даугавпилсе?
  • 36:05 Раскол в обществе - он национальный или поколенческий?
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