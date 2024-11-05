Гостем передачи "Кто вам платит?" в студии RUS TVNET стал журналист LTV Эвалд Дукуль, с которым мы поговорили о русском языке, расколе общества и стереотипах о Даугавпилсе.
Для абонентов
Журналист Эвалд Дукуль об отказе от русского языка, расколе общества и стереотипах о Даугавпилсе
В эфире прозвучало:
- 0:00 Как выглядит твой рабочий день?
- 2:04 "У жизни нет черновика". Почему Эвалда нет в кадре?
- 3:36 Про интервью с Вайрой Вике-Фрейбергой
- 5:52 О комментаторах, которые недовольны выбором гостей
- 9:25 "Не я говорю на языке агрессора, а агрессор говорит на русском языке"
- 9:50 "Это лицемерие". О тех, кто "забыл" русский язык
- 11:57 Отказаться от русского языка - была ли такая дилемма?
- 12:34 Нужно ли давать слово второй стороне?
- 14:22 О расколе среди друзей и внутри семей
- 17:10 О запрете российских телеканалов
- 22:09 Необъективность пузырей, в которых мы все существуем
- 24:10 Как Эвалд в Даугавпилсе выучил латышский язык?
- 26:13 О Лиане Ланге - постоянной читательнице русскоязычных СМИ
- 26:57 Стереотипы о Даугавпилсе
- 29:30 Об отказе от русской музыки и развлекательного контента
- 32:26 Как и что изменилось в Даугавпилсе?
- 36:05 Раскол в обществе - он национальный или поколенческий?