Вт, 5.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Репортаж Переход на эстонский в школе Таллинна: справляются ли дети?

Урок математики в первом классе Махтраской основной школы. Всем нравится считать тыквы. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Rus.Postimees продолжает наблюдать как русские школы переходят на эстонский язык обучения. Наш очередной репортаж снят в Ласнамяэ (район Таллинна). Мы сходили на урок в основной школе Махтра, и опыт оказался на удивление приятным и оптимистичным. В русскоговорящем районе первоклашки прекрасно справляются с учебой на эстонском языке: на уроке мы не заметили испуга, усталости и стресса, даже несмотря на то, что у детей очень длинные уроки - практически как университетские лекции.

Правда жизни сегодня такова, что, после одного скандального репортажа с торжественной линейки 1 сентября, далеко не все русские школы готовы пускать к себе журналистов и, тем более, позволять наблюдать за уроком в классе перехода. 

Руководители основной школы Махтра, расположенной в Ласнамяэ, не испугались. Директор школы Эдгар Родиченко выяснил, конечно, с "какой целью мы интересуемся", и дал добро. Так в четверг утром мы попали на урок математики в первый класс. 

Карина Соловьева ведет урок математики. Основная школа Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г.
Карина Соловьева ведет урок математики. Основная школа Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Сколько осталось фиолетовых паучков?

Поскольку дело было в страшный праздник нечисти, пауков и тыквенного оскала, все это в большом разнообразии наблюдалось на детях, на стенах, дверях и еще висело в воздухе как маленькое привидение Каспер. 

С легкой завистью смотрю на учеников в остроконечных шляпах, с жутким гримом и паутиной на голове. Я училась еще в советской школе. Нас могли выгнать за распущенные волосы или недостаточно хорошо отглаженный галстук. К счастью, времена, когда детям запрещалось самовыражаться и быть разными, прошли.   

В классе обычная суета урока - мертвой тишины нет. При этом нет и того галдежа, когда понимаешь, что дети вышли из-рабочего состояния и не слушают. Карина Соловьева ведет урок математики в своем классе, где она же и классный руководитель. 

Она работает в школе второй год, но видно, что прекрасно знает, что делает, и дети ее слушают. По случаю Хеллоуина сложение и вычитание первоклашки отрабатывают на тыквах и паучках. 

Ученики 1 А класса основной школы Махтра считают разные тыквы.
Ученики 1 А класса основной школы Махтра считают разные тыквы. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Дети с удовольствием отвечают, сколько оранжевых и сколько черных тыкв они видят на доске. Потом с энтузиазмом считают паучков, а между делом запоминают слова kõrvits, hirmutis, ämblik (тыква, пугало, паук - эст.).

Интересуюсь у классного руководителя 1А Карины Соловьевой, часто ли она специально к уроку создает игровые презентации. "Многое зависит от темы урока. А сегодня еще в школе праздник Хэллоуин. Я подумала, что можно разнообразить урок математики", - отвечает учительница.

По ее словам, подобные тематические презентации позволяют легче усваивать тему урока и попутно запоминать новые слова. "Иногда бывают уроки, когда мы просто работаем по тетради, иногда вот такие тематические уроки. Конечно, когда есть возможность, я стараюсь что-то такое интересное придумывать", - говорит Карина.

Слова и счет идут в комплекте

Молодая учительница в прошлом году тоже работала на эстонском языке, поэтому сложностей с подготовкой урока у нее нет. Но есть ли они у детей? На уроке особых трудностей я не увидела: дети совершенно очевидно понимают, что им говорит учитель, и могут дать короткий ответ на эстонском языке.

Во всяком случае ответы на примеры сложения и вычитания, когда нужно произнести число, дети дают на эстонском без затруднений. Видно, что кто-то думает дольше, кто-то считает мгновенно, но дело не в сложностях с языком, а в разной скорости счета в уме. 

Урок математики в первом классе основной школы Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. 
Урок математики в первом классе основной школы Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Если что-то по ходу задания непонятно, дети задают вопрос на русском языке, Карина отвечает им на эстонском, при этом просит ученика повторить за ней просьбу на эстонском языке. Дети повторяют, и урок движется своим чередом.

Kas tohib väljas? - переводит учительница просьбу малыша выйти из класса, озвученную на русском языке. Он четко повторяет за ней просьбу и выходит. Удивительно, но при длине урока 80 (!) минут, брожения в классе или галдежа, какой возникает от усталости, не было.

Детям можно ненадолго выйти из класса, но никто этим правом не злоупотреблял - выходили редко, возвращались быстро и тут же включались в урок. Меня это действительно поразило, ведь сегодня даже взрослым бывает трудно фокусироваться на рабочей задаче больше часа, не заглянув десять раз в соцсети.

Но я увидела своими глазами, что первоклашки прекрасно сохраняют большую часть внимания до самого конца урока. Некоторая усталость видна, но совершенно точно не было признаков того, что на второй половине урока дети отключились. Видимо, отсутствие под рукой смартфона в этом возрасте очень помогает концентрации. 

Урок математики в первом классе основной школы Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Ученики внимательно следят за происходящим и четко отвечают. 
Урок математики в первом классе основной школы Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Ученики внимательно следят за происходящим и четко отвечают. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

"Я довольно строгий учитель, - объяснила дисциплину в классе Карина. - Как только они пришли в школу, я дала понять, что у меня с урока нельзя бесконечно выходить, вставать со своего места, бродить по классу и заниматься своими делами. Если нужно выйти, они всегда спрашивают разрешения".

За несоблюдение правил дисциплины следуют и наказания. Если ты сегодня на уроке много не по делу болтал, твое имя будет красоваться на доске в списке нарушителей. А можно и заработать лишнее дежурство в классе, если нарушение дисциплины более серьезное.

Я слышу, что Карина старается употреблять одни и те же базовые выражения и фразы на эстонском, не употребляет длинные предложения. По словам учительницы, она это делает целенаправленно, так дети лучше запоминают. "У меня цель, чтобы к концу этого учебного года все базовые фразы на 100% были у всех в головах", - объяснила она.

Детям нравится помогать друг другу

Спрашиваю, заметен ли какой-то прогресс в эстонском языке за два месяца учебы. "На самом деле, уже очень сильный прогресс есть. Я даже рассказывала коллегам и родителям, что обращаю внимание на то, как они делают самостоятельные работы. Они тихонько под нос бубнят содержание задания, при этом многие уже на эстонском считают!" - говорит учительница.

Урок математики в основной школе Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г.
Урок математики в основной школе Махтра, Таллинн. 31.10.2024 г. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

Еще один интересный момент, который заметен на уроке - взаимопомощь. Вечная проблема учителя - разные скорость и качество восприятия информации детьми. Красавица Маргарита соображает молниеносно и тянет руку. Кто-то отвечает тоже очень быстро, кто-то нуждается в дополнительной минутке, чтобы подумать.

Учительница говорит, что она разрешает детям, которые сидят вместе за партой, помогать друг другу. По ее словам, это очень способствует усвоению материала обоими. Дети, которым материал дается легче, с удовольствием такую помощь оказывают.

"Класс очень дружный. Они как-то всегда держатся все вместе, и если кто-то из учеников сам видит, что другой не очень хорошо понимает материал, то спрашивают, можно ли помочь однокласснику" - улыбается Карина.  

Математику первоклашки особенно любят и всегда ее ждут. "Я не могу сказать, что какой-то предмет им дается очень тяжело. Конечно, эстонский язык труднее, потому что надо заучивать новые слова. Но я стараюсь использовать картинки, жесты. В итоге все запоминается". 

Родители успокоились и пробуют помогать

В любой школе сегодня особняком стоит тема взаимодействия с родителями. Кто-то боится, что ребенок не справится, кто-то. наоборот, не уверен в способности учителей на эстонском языке донести предмет. Бывают завышенные ожидания, непонимание темпа освоения эстонского языка.

"У нас с родителями дружеские отношения и конфликтных или паникующих родителей нет, - объяснила обстановку в школе Махтра завуч начального образования Ольга Худякова. - На первое родительское собрание действительно очень многие пришли со страхами. Сейчас их почти не осталось".

Завуч начального образования таллиннской основной школы Махтра Ольга Худякова.
Завуч начального образования таллиннской основной школы Махтра Ольга Худякова. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

В школе запущен специальный проект "Академия для родителей". Классные руководители проводят для родителей своего класса встречи, где объясняют, как можно поддержать ребенка в изучении эстонского языка.

"Я показывала им различные сайты, которыми можно пользоваться, книги, которые можно читать дома. Многие потом говорили, что они пробовали с детьми читать книги на выходных и детям было интересно", - рассказала Худякова, которая сама же преподает эстонский язык.

В прошлом году еще была возможность набирать русские классы, но школьное руководство приняло решение открыть классы языкового погружения: "Я классный руководитель как раз такого второго класса, и у нас вполне все спокойно, родители не нервничают".

В школе Махтра работает система продленного дня - как правило, с 8 часов утра до 16 часов дети находятся в школе. "Каждое утро у нас "утренний кружок", - рассказывает Ольга Худякова. - Это не классический урок, а скорее возможность поговорить с учениками на разные темы". 

31.10.2024 года, основная школа Махтра, Таллинн. 
31.10.2024 года, основная школа Махтра, Таллинн. Фото: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix Baltics

После 13 часов начинаются кружки по интересам, они тоже проводятся на эстонском языке. Завуч говорит, это очень снижает стресс от перехода, поскольку дети осваивают язык не только на уроках, для них язык не связан обязательно с сидением за партой.

"У нас есть и развлекательная, и познавательная деятельность, и кружки на эстонском языке, и уроки на улице на эстонском, - рассказывает Худякова. - У детей есть возможность выполнить домашние задания в школе. Это была главная причина для волнений родителей".

Классный руководитель после уроков остается с детьми и следит, чтобы они  выполнили домашнее задание. "При этом у ребенка остается ощущение, что учитель его направил, но задание ученик сделал сам. Так что когда ребенок пришел домой, у него домашнее задание должно быть уже выполнено", - рассказала Худякова.

Насколько распространено желание среди родителей брать репетитора дополнительно? По словам Худяковой, сейчас в ее втором классе только один ребенок занимается с репетитором. Таким было решение родителей.

Обычно дети справляются сами. "С восьми утра до шестнадцати часов у нас в школе вся деятельность происходит только на эстонском языке, этого хватает", - говорит завуч.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх