Видео Подвал жилого дома в Риге затоплен горячей водой. Жители не могли войти в него

В день прибытия журналистов программы в конкретном дом труба уже не течет, но жильцы все равно возмущены.

Жильцы дома не могут войти в подвал, поскольку ключ находится у дворника.

Гатис вместе с другими активными жильцами показывает подвал, который находится в плохом состоянии.

Гатис, самый активный житель дома, также провел некоторое время в Швеции. Он говорит, что в Швеции не только ремонтируют подвалы, но и располагают в них прачечные, где ставят общие стиральные машины.

И хотя жильцам предлагается благоустроить свои подвалы и обсуждается вопрос строительства убежищ на случай войны, управляющая компания от такой идеи не в восторге.

Зданием управляет муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks. Представитель компании сообщает, что утечка устранена, об этом также проинформировали Rīgas ūdens.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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