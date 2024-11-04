Житель Риги Гатис обратился в редакцию программы Bez tabu с видеозаписью, на которой видно, как в подвал многоэтажного дома на улице Локомотивес в рижском микрорайоне Кенгарагс хлынула горячая вода после прорыва трубы.
Видео ⟩ Подвал жилого дома в Риге затоплен горячей водой. Жители не могли войти в него
В день прибытия журналистов программы в конкретном дом труба уже не течет, но жильцы все равно возмущены.
Жильцы дома не могут войти в подвал, поскольку ключ находится у дворника.
Гатис вместе с другими активными жильцами показывает подвал, который находится в плохом состоянии.
Гатис, самый активный житель дома, также провел некоторое время в Швеции. Он говорит, что в Швеции не только ремонтируют подвалы, но и располагают в них прачечные, где ставят общие стиральные машины.
И хотя жильцам предлагается благоустроить свои подвалы и обсуждается вопрос строительства убежищ на случай войны, управляющая компания от такой идеи не в восторге.
Зданием управляет муниципальное предприятие Rīgas namu pārvaldnieks. Представитель компании сообщает, что утечка устранена, об этом также проинформировали Rīgas ūdens.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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