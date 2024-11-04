Педиатр Эдгар Меднис, обвиненный в нарушении этических норм, сообщил в социальных сетях, что Служба государственных доходов (VID) и Инспекция здравоохранения посетили руководимую им клинику, сообщает портал TV3.
Видео ⟩ VID и Инспекция здравоохранения проверили практику педиатра Медниса
По мнению Медниса, это является расправой за его взгляды на вакцинацию.
Представители VID подтвердили, что по процедурным причинам они также пригласили коллег из Инспекции здравоохранения, но дистанцировались от утверждений Медниса о том, что визит является проявлением репрессией.
Более подробно о причинах визита и выявленных нарушениях служба не сообщает, так как без согласия клиники это делать не разрешается.
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Ранее сообщалось, что Государственная полиция отказалась начинать уголовный процесс против работающего в Агенскалнской клинике Эдгара Медниса после полученных заявлений от Инспекции здравоохранения и Детской клинической университетской больницы (BKUS) о возможной клевете на больницу и ее сотрудников, сообщает Латвийское телевидение.
Госполиция указывает, что в уголовном законе ответственность предусмотрена за клевету в адрес другого человека, а не учреждения или предприятия. Меднис и некоторые комментаторы в социальных сетях, по сути, обвинили врачей BKUS в преднамеренном злом умысле в связи со смертью маленького мальчика, который в сентябре умер от дифтерии.
Детская больница решение Государственной полиции не комментировала.
Видео: Сюжет портала TV3
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