Видео Наводнение в Испании добралось до Барселоны. Второй по величине аэропорт страны частично затоплен

Испанская национальная метеорологическая служба AEMET выпустила красное предупреждение об осадках в нескольких частях Каталонии. В местные СМИ попала видеозапись, на которой видны частично затонувшие автомобили на трассе.

Аэропорт Эль-Прат, второй по величине аэропорт в Испании, частично затоплен. Более 80 рейсов были отложены или отменены, также были приостановлены все железнодорожные перевозки.

В Каталонии пока не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Уже сообщалось, что число погибших в результате наводнений, вызванных сильными штормами и дождями, увеличилось до 205.

Чиновники полагают, что число погибших может возрасти, поскольку многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

Наводнение вызвало хаос на обширной территории от провинции Малага на юге Испании до региона Валенсия на востоке страны.

В Валенсии погибли 202 человека. Три человека погибли в регионах Кастилия-Ла-Манча и Андалусия.

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