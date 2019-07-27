Эксперты: урожай яблок в этом году может быть меньше и хуже

По словам зампредседателя Латвийской ассоциации плодоводов Яниса Зилверса, в этом году по сравнению с прошлым годом яблок и груш может быть немного меньше, а также фрукты могут быть более плохого качества. Урожай слив также будет зависеть от места, где находится сад.

Зилверс рассказал, что из-за климатических условий в этом году в фруктовых садах наблюдаются различные вредители и болезни, поэтому может быть больше червивых яблок. Часть садов пострадала и от града. Град также остается наиболее реальной опасностью в оставшиеся летние месяцы, потому что даже одна туча с градом может сильно повредить плоды.

По словам специалиста, первые летние сорта яблок в некоторых садах уже созревают, но основной урожай ожидается в начале августа. Более поздние сорта созреют в конце августа, сентябре и даже в октябре.

Ведущий исследователь Института садоводства Эдгар Рубаускис также отметил, что в этом году урожай яблок может быть меньше, а в некоторых местах из-за заморозков пострадало и их качество, местами урожай поврежден градом. Урожай груш также может быть меньше из-за заморозков.

Первые летние яблоки уже созрели, и в некоторых садах их уже собирают. Созрел и первый урожай слив.