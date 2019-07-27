В Москве в штабах и домах оппозиционеров прошли обыски

В пятницу, 26 июля, в Москве были проведены обыски в штабах и квартирах оппозиционеров, которые выступают против снятия их кандидатур с выборов в Московскую городскую думу. Обыски также прошли в субботу, 27 июля, перед очередной акцией протеста, которая начнется в 14.00 по местному времени. Об этом пишет BBC.
Отмечается, что обыски связаны с делом о воспрепятствовании работе избиркомов.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов на своей странице в Twitter написал, что в фонд приходили сотрудники Следственного Комитета (СК) РФ. Жданов является одним из кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосизбирком отказался регистрировать.
Политик опубликовал видеоролик, на котором запечатлено, как следователь зачитывает постановление о проведении обыска. Указывается, что обыск проведен в связи с делом о воспрепятствовании работе избиркомов, возбужденного в среду.
Обыск начался pic.twitter.com/6j3w8RJG8N— Ivan Zhdanov (@IoannZH) July 26, 2019
Между тем адвокат ФБК Владимир Воронин в интервью с "МБХ-Медиа" указал, что сотрудники СК РФ посетили предвыборные штабы Жданова и юриста фонда Любови Соболь, они расположены в том же бизнес-центре, что и фонд.
В свою очередь утром в субботу обыски были проведены у другого оппозиционного кандидата в депутаты Мосгордумы - Юлии Галяминой. Она состоит в Совете депутатов Тимирязевского района Москвы.
Обыск у меня дома закончен. Забрали пару старых флешек и тетрадку моего мужа(!).— Юлия Галямина (@galiamina) July 27, 2019
Параллельно проходил обыск в квартире моей мамы, но там вообще ничего не взяли.
Спасибо большое адвокату Михаил Бирюков
Илья Яшин также сообщил об обыске в своем предвыборном штабе, а позже политик был задержан полицией.
"В мой предвыборный штаб пришли с обыском. Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании", - написал он в Twitter.
В мой предвыборный штаб пришли с обыском. Даже не пытаются скрывать, что это уголовное дело политически мотивировано. Наглое и противозаконное давление на оппозицию в разгар избирательной кампании.— Илья Яшин (@IlyaYashin) July 26, 2019
В 14.00 у здания мэрии Москвы состоится акция протеста, участники которой, как и на прошлых митингах, будут требовать регистрации независимых депутатов на выборах в Мосгордуму.