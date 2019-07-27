На фестивале Positivus прошел модный показ
В субботу, 27 июля, во время фестивала Positivus состоялся модный показ Positivus Pop-Up Runway Show'19. Это мероприятие проводится уже второй год подряд, и в его рамках каждый желающий может продемонстрировать свой наряд в неофициальном дефиле.
В этом году показ был разделен на три категории: Es tikko pamodos, Pilnīgā p***ā gaišā dienā и Es biku centos.
Организатором мероприятия, как и в прошлом году, стал Рой Роджер Линкевич, который получил известность, будучи ассистентом солистки группы Triana Park Агнесе Ратковской.
Галерея: Positivus Pop-Up Runway Show'19
Ранее сообщалось, что фестиваль Positivus проходит 26 и 27 июля.