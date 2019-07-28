Для электросамокатов хотят ввести ряд ограничений. Согласны не все

Приобретающие все большую популярность электрические скутеры стали угрожать движению в Риге, поэтому ответственные органы взялись за разработку для них правил передвижения, писала на этой неделе Neatkarīgā.

Сообщается, что скорость скутеров будет ограничена, возможно, будут также установлены территории, где на них можно ездить.

Проблема заключается в том, что большая часть людей на скутерах ездит неумело, нарушая правила дорожного движения, угрожая безопасности пешеходов на тротуарах и своей - на проезжей части.

Больше всего проблем со скутерами, которые развивают скорость до 25 километров в час. Для тротуара это много, чтобы лавировать между машинами - мало.

В Министерстве сообщения прогнозируют, что правила для скутеров будут разработаны к осени.

В принципе электроскутеры планируется приравнять к велосипедам. Это автоматически будет означать возрастной ценз для езды по улицам и необходимость водительских прав.

Кроме того, планируется ограничить скорость скутеров при передвижении по тротуарам до шести километров в час, пишет издание.

С ограничениями согласны не все. Например, экономист Петерис Страутиньш отметил:

"Жду закон, который запретит бегать в центре Риги, а также ходить быстрее, чем 6 км/ч. А если серьезно, то политикам стоит помнить, что их работой является оценка того, что говорят эксперты, а также пропуск идей "экспертов" через призму здравого смысла".

Gaidu likumu, kas Rīgas centrā aizliedz skriet, kā arī iet ātrāk par 6km/st.



Ja nopietni, politiķiem ir jāatceras, ka viņu darbs ir vērtēt ekspertu un "ekspertu" likumrades priekšlikumus caur veselā saprāta prizmu. Skrejriteņi aizvieto daudz bīstamākus riteņdaiktus. pic.twitter.com/nI1DPMethj — Pēteris Strautiņš (@PStrautins) July 24, 2019

"Скоро купим радары для самокатов", – написал министр обороны Артис Пабрикс, который, по всей видимости иронизировал, сопроводив свои размышления смайликом.

Skrejriteņu radarus tūlīt pirksim:) — Artis Pabriks (@Pabriks) July 24, 2019

"Бегать тоже надо запретить. И велосипеды. Об ограничении ходьбы тоже стоило бы подумать, вот, недавно в Алуксне автомобиль наехал на тротуар, где именно в этот момент находились пешеходы. Ездите на машинах, как нормальные люди, и будет покой!", – написал пользователь социальной сети Twitter Дидзис Вейнбергс.

Skriet arī vajadzētu aizliegt. Un riteņus. Par iešanas ierobežošanu arī būtu vērts padomāt, re, nesen Alūksnē automašīna uz ietves uzbrauca, kur tieši tobrīd neapdomīgi atradās gājēji. Brauciet ar mašīnām kā normāli cilvēki, un miers! — Didzis Veinbergs (@didzvein) July 24, 2019

Тем временем некоторые даже призывают к протесам. "Внимание!!! 10 августа!!! В 9:00 Возле здания Рижской думы Состоится митинг против введения ограничений и запрета использования электросамокатов в своей личной свободе!!! С собой иметь громкий звонок 🛎 и настойчивость!", - написал в социальной сети Facebook Анатолий Бестиков.