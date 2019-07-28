Эффект жары: в субботу утонули трое, в том числе на Кипсале и в Вакарбулли

В 15:52 VUGD получила вызов в Лаздонскую волость Мадонского края, где в озере тонул человек. Спасатели обыскали место происшествия и на расстоянии около 30 метров от берега нашли человека, которого без признаков жизни вытащили на берег.

Спасатели вместе с медиками провели реанимационные мероприятия, однако они не принесли желаемого результата, и была констатирована смерть.

В 18:14 был получен вызов на место впадения реки Лиелупе в море, где, по рассказам очевидцев, человек около трех минут не был виден над поверхностью воды.

Утопленник был доставлен на берег еще до приезда VUGD, и медики провели реанимационные мероприятия, однако позже констатировали его смерть.

В свою очередь сегодня утром в 5:18 спасатели спешили на Кипсалу в Риге, где, по информации заявителя, человек пошел купаться в реке Даугава, однако на берег не вернулся.

Спасатели обыскали акваторию и примерно на расстоянии 15 метров от берега на глубине двух метров нашли человека, которого доставили на берег, где медики констатировали его смерть.