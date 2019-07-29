В Иркутской области начался новый паводок. Эвакуировано больше тысячи человек

В Иркутской области, в России, начался новый паводок. Причиной стали обильные дожди, выпавшие за последние сутки, и повышение уровня рек, пишет "Медуза".
В зону паводка попали шесть районов Иркутской области. Эвакуированы 1076 человек, сообщило региональное управление МЧС России.
Отмечается, что в городе Байкальск разрушен мост.
По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Иркутской области продолжатся сильные дожди.
Напомним, предыдущее наводнение в Иркутской области началось в конце июня - также из-за дождей. Оно затронуло 11 тысяч домов, в которых жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, есть пропавшие без вести.
Галерея: Паводок в Иркусткой области