Пн, 29.07.2019
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В Иркутской области начался новый паводок. Эвакуировано больше тысячи человек

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Иркутской области, в России, начался новый паводок. Причиной стали обильные дожди, выпавшие за последние сутки, и повышение уровня рек, пишет "Медуза".

В зону паводка попали шесть районов Иркутской области. Эвакуированы 1076 человек, сообщило региональное управление МЧС России.

Отмечается, что в городе Байкальск разрушен мост.

ФОТО: Reuters/ScanPix

По прогнозам метеорологов, в ближайшие сутки в Иркутской области продолжатся сильные дожди.

Напомним, предыдущее наводнение в Иркутской области началось в конце июня - также из-за дождей. Оно затронуло 11 тысяч домов, в которых жили 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, есть пропавшие без вести. 

Галерея: Паводок в Иркусткой области 

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